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В Дагестане арестовали подозреваемого в управлении ОПГ - РИА Новости, 10.06.2026
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11:50 10.06.2026 (обновлено: 12:08 10.06.2026)
В Дагестане арестовали подозреваемого в управлении ОПГ

В Махачкале арестовали подозреваемого в занятии высшего положения в ОПГ

© Объединенная пресс-служба судов ДагестанаИзбрание меры пресечения подозреваемому в занятии высшего положения в преступной иерархии. Кадр видео
Избрание меры пресечения подозреваемому в занятии высшего положения в преступной иерархии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Объединенная пресс-служба судов Дагестана
Избрание меры пресечения подозреваемому в занятии высшего положения в преступной иерархии. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.
  • Подозреваемый был арестован до 3 августа 2026 года.
  • По данным следствия, фигурант получил статус, благодаря которому занимал высшее положение в преступной иерархии в исправительной колонии №7 в Дагестане с декабря 2024 года до июля 2025 года, по указанию известного в криминальных кругах «Шамиля Смолянского».
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Махачкале заключил под стражу подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Он арестован до 3 августа 2026 года.
Согласно материалам дела, фигурант, отбывая наказание в исправительной колонии №7 в Дагестане, примерно в декабре 2024 года был наделен статусом, благодаря которому занимал высшее положение в преступной иерархии в учреждении вплоть до своего освобождения в июле 2025 года. По данным следствия, указание о таком статусе поступило от известного в криминальных кругах "Шамиля Смолянского".
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