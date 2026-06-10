В Дагестане арестовали подозреваемого в управлении ОПГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.
- Подозреваемый был арестован до 3 августа 2026 года.
- По данным следствия, фигурант получил статус, благодаря которому занимал высшее положение в преступной иерархии в исправительной колонии №7 в Дагестане с декабря 2024 года до июля 2025 года, по указанию известного в криминальных кругах «Шамиля Смолянского».
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Махачкале заключил под стражу подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Он арестован до 3 августа 2026 года.
Согласно материалам дела, фигурант, отбывая наказание в исправительной колонии №7 в Дагестане, примерно в декабре 2024 года был наделен статусом, благодаря которому занимал высшее положение в преступной иерархии в учреждении вплоть до своего освобождения в июле 2025 года. По данным следствия, указание о таком статусе поступило от известного в криминальных кругах "Шамиля Смолянского".