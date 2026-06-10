Лут и Анохин посетили открытие фестиваля "Вкусы России" в Смоленске

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин приняли участие в открытии фестиваля "Вкусы России" в Смоленске.

"Яркий, масштабный праздник на любой вкус. В Смоленске в Лопатинском саду на Массовом поле проходит Всероссийский гастрономический фестиваль "Вкусы России". Здесь продукты со всей страны – от Калининграда до Чукотки. Сегодня вместе с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Николаевной Лут принял участие в торжественном открытии фестиваля", - написал Анохин на платформе "Макс".

Он отметил, что Смоленск впервые стал площадкой для реализации этого масштабного проекта. Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства России и призвано познакомить жителей и гостей страны с гастрономическим многообразием страны.

В фестивале участвуют представители 40 регионов – фермеры малые, средние и микропредприятия, которые работают на сельских территориях, развивают локальные бренды и бережно хранят гастрономические традиции своих регионов.

""Вкусы России" – это возможность прикоснуться к истории, культуре многообразию вкусов. Посетителей ярмарки встречают ароматы свежей выпечки, травяных сборов и домашних сыров. Здесь и дальневосточные угощения, и кавказское гостеприимство, и, конечно, щедрая смоленская земля с ее льняными историями и исконными рецептами", - подчеркнул губернатор.

В рамках церемонии открытия состоялось награждение лучших работников агропромышленного комплекса Смоленской области. Лут вручила почетные награды министерства сельского хозяйства России труженикам села. Среди них механизаторы, инженеры и ветеринары, трактористы и бригадиры, предприниматели. Каждый из них – пример преданности своему делу и любви к родной земле.