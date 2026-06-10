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Лут и Анохин посетили открытие фестиваля "Вкусы России" в Смоленске - РИА Новости, 10.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:33 10.06.2026
Лут и Анохин посетили открытие фестиваля "Вкусы России" в Смоленске

Оксана Лут и Василий Анохин посетили фестиваль "Вкусы России" в Смоленске

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин приняли участие в открытии фестиваля "Вкусы России" в Смоленске.
"Яркий, масштабный праздник на любой вкус. В Смоленске в Лопатинском саду на Массовом поле проходит Всероссийский гастрономический фестиваль "Вкусы России". Здесь продукты со всей страны – от Калининграда до Чукотки. Сегодня вместе с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Николаевной Лут принял участие в торжественном открытии фестиваля", - написал Анохин на платформе "Макс".
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Он отметил, что Смоленск впервые стал площадкой для реализации этого масштабного проекта. Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства России и призвано познакомить жителей и гостей страны с гастрономическим многообразием страны.
В фестивале участвуют представители 40 регионов – фермеры малые, средние и микропредприятия, которые работают на сельских территориях, развивают локальные бренды и бережно хранят гастрономические традиции своих регионов.
""Вкусы России" – это возможность прикоснуться к истории, культуре многообразию вкусов. Посетителей ярмарки встречают ароматы свежей выпечки, травяных сборов и домашних сыров. Здесь и дальневосточные угощения, и кавказское гостеприимство, и, конечно, щедрая смоленская земля с ее льняными историями и исконными рецептами", - подчеркнул губернатор.
В рамках церемонии открытия состоялось награждение лучших работников агропромышленного комплекса Смоленской области. Лут вручила почетные награды министерства сельского хозяйства России труженикам села. Среди них механизаторы, инженеры и ветеринары, трактористы и бригадиры, предприниматели. Каждый из них – пример преданности своему делу и любви к родной земле.
"Фестиваль "Вкусы России" – важное событие для популяризации гастрономического туризма в Смоленской области. Площадки будут работать до 13 июня с 10 до 18 часов. Гостей ждут дегустации, мастер-классы, выступления творческих коллективов и знакомство с кулинарными традициями регионов. Приходите и пробуйте!" - резюмировал глава региона.
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