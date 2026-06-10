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Алексей Самойлов возглавит правительство ЛНР - РИА Новости, 10.06.2026
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16:30 10.06.2026
Алексей Самойлов возглавит правительство ЛНР

Пасечник: Алексей Самойлов возглавит правительство ЛНР

© Фото : пресс-служба администрации главы ЛНРАлексей Самойлов
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : пресс-служба администрации главы ЛНР
Алексей Самойлов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Самойлов возглавит правительство Луганской Народной Республики, заняв пост премьер-министра.
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Руководивший администрацией главы Луганской Народной Республики Алексей Самойлов возглавит правительство региона, заняв пост премьер-министра республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
С 2024 года председателем правительства ЛНР был Егор Ковальчук. Президент России Владимир Путин 13 мая назначил его врио губернатора Брянской области.
"На заседании Народного Совета представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики — Алексея Николаевича Самойлова. Парламентарии единогласно поддержали это решение", - написал Пасечник.
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Луганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид Пасечник
 
 
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