Алексей Самойлов возглавит правительство ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Самойлов возглавит правительство Луганской Народной Республики, заняв пост премьер-министра.
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Руководивший администрацией главы Луганской Народной Республики Алексей Самойлов возглавит правительство региона, заняв пост премьер-министра республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на платформе "Макс".
С 2024 года председателем правительства ЛНР был Егор Ковальчук. Президент России Владимир Путин 13 мая назначил его врио губернатора Брянской области.
"На заседании Народного Совета представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики — Алексея Николаевича Самойлова. Парламентарии единогласно поддержали это решение", - написал Пасечник.