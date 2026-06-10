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На месте пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском нашли следы медведей - РИА Новости, 10.06.2026
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12:36 10.06.2026 (обновлено: 13:50 10.06.2026)
На месте пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском нашли следы медведей

"ЛизаАлерт": на месте пропажи Усольцевых под Красноярском нашли следы медведей

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На месте поисков семьи Усольцевых зафиксированы следы медведей.
  • Чтобы не допустить встречи с животными, волонтеры используют беспилотники.
КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. На месте поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью в Красноярском крае, заметили следы медведей, рассказали в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Дополнительную опасность представляли дикие животные — в районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей. Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором", — говорится на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".
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По словам волонтеров, поиски проходили в непростых условиях. Несмотря на июнь, на высоте и в затененных участках горного массива до сих пор лежит снег, что осложняет передвижение пеших групп.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач.
С 4 июня поиски возобновились. За шесть дней спасатели обследовали около тысячи квадратных километров горной тайги за скалами Буратинка и Мальвинка. Как сообщал региональный главк СК, пешие группы нашли некие вещи, теперь предстоит выяснить, принадлежали ли они пропавшей семье. Решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков следователи примут после анализа результатов завершившейся операции.
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