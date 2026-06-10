На месте пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском нашли следы медведей

Краткий пересказ от РИА ИИ На месте поисков семьи Усольцевых зафиксированы следы медведей.

Чтобы не допустить встречи с животными, волонтеры используют беспилотники.

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. На месте поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью в Красноярском крае, заметили следы медведей, рассказали в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Дополнительную опасность представляли дикие животные — в районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей. Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором", — говорится на странице отряда в соцсети " ВКонтакте ".

По словам волонтеров, поиски проходили в непростых условиях. Несмотря на июнь, на высоте и в затененных участках горного массива до сих пор лежит снег, что осложняет передвижение пеших групп.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач.