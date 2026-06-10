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Слова Лаврова о просьбе Британии, Франции и ФРГ удивили журналиста - РИА Новости, 10.06.2026
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17:03 10.06.2026
Слова Лаврова о просьбе Британии, Франции и ФРГ удивили журналиста

Боуз о просьбе Британии, Франции и ФРГ к России: они всегда возвращаются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Чей Боуз заявил, что просьба послов Великобритании, Франции и Германии встретиться с заместителем главы МИД России является предсказуемой.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Просьба послов Великобритании, Франции и Германии встретиться с заместителем главы МИД России является предсказуемой, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Они всегда возвращаются", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Можно пинать": шаг Польши в отношении Зеленского шокировал журналиста
Вчера, 15:35
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. По его словам, пока Москва не убедится, что в Европе намерены начать серьезные переговоры, а не предпринимают очередные попытки защитить киевский режим, такие идеи не имеют практической перспективы. Тем не менее Россия готова выслушать любые предложения.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока, а президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Россию дипломатического советника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Лавров призвал убедиться в серьезности предложений Европы о переговорах
Вчера, 14:23
Президент Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.
В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробностей их разговора он не раскрыл.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе, заявил Лавров
Вчера, 13:06
 
ФранцияРоссияГерманияСергей ЛавровГерхард ШредерЧей БоузЕвросовет
 
 
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