Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Чей Боуз заявил, что просьба послов Великобритании, Франции и Германии встретиться с заместителем главы МИД России является предсказуемой.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Просьба послов Великобритании, Франции и Германии встретиться с заместителем главы МИД России является предсказуемой, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Они всегда возвращаются", — отметил он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. По его словам, пока Москва не убедится, что в Европе намерены начать серьезные переговоры, а не предпринимают очередные попытки защитить киевский режим, такие идеи не имеют практической перспективы. Тем не менее Россия готова выслушать любые предложения.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока, а президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Россию дипломатического советника.
Президент Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.
В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробностей их разговора он не раскрыл.