Лавров призвал убедиться в серьезности предложений Европы о переговорах

КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить, сохранить и еще и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать. Но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.