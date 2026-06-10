Лавров призвал убедиться в серьезности предложений Европы о переговорах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Россия пока не видит серьезных намерений Европы начать переговоры.
- Лавров считает, что слова Европы о переговорах стоит игнорировать, пока не будет уверенности в их серьезности.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Пока Россия не убедится, что слова в Европе о желании начать переговоры являются серьезными, такие идеи нужно пропускать мимо ушей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить, сохранить и еще и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать. Но подобные идеи я бы просто пропускал мимо ушей с точки зрения практической перспективы", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
"А с точки зрения оценки действий наших соседей европейских углублял бы свое познание о том, что они из себя представляют", - добавил Лавров.