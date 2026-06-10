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Лавров призвал не допустить, чтобы армянский народ поставили перед фактом - РИА Новости, 10.06.2026
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14:12 10.06.2026
Лавров призвал не допустить, чтобы армянский народ поставили перед фактом

Лавров призвал как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил о необходимости как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа.
  • Речь идет о том, чтобы армянский народ еще имел возможность выбирать, а не был поставленным перед фактом, добавил глава российского МИД.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Необходимо как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа, чтобы он не был поставлен перед фактом политических решений властей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Здесь речь идет не о том, чтобы не уважать интересы Армении, а о том, чтобы уважение к воле армянского народа было проявлено поскорее, чтобы этот народ еще имел возможность выбирать, а не был поставленным перед фактом", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
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8 июня, 13:14
Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартует 10 июня в Казани.
По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, по итогам расширенного заседания будут одобрены документы, выносимые на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве, а также будет принят ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам.
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