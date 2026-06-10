Лавров призвал не допустить, чтобы армянский народ поставили перед фактом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил о необходимости как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа.
- Речь идет о том, чтобы армянский народ еще имел возможность выбирать, а не был поставленным перед фактом, добавил глава российского МИД.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Необходимо как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа, чтобы он не был поставлен перед фактом политических решений властей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартует 10 июня в Казани.
По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, по итогам расширенного заседания будут одобрены документы, выносимые на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве, а также будет принят ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам.