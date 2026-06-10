Лавров рассказал о просьбе послов Британии, Франции и ФРГ провести встречу

КАЗАНЬ, 10 июн — РИА Новости. Послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробностей их разговора он не раскрыл.