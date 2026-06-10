Лавров рассказал о просьбе послов Британии, Франции и ФРГ провести встречу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России.
- Россия готова выслушать предложения европейских стран, но пока не видит от них намерений начать серьезные переговоры.
КАЗАНЬ, 10 июн — РИА Новости. Послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно", — сказал он журналистам.
По его словам, пока Москва не убедится, что в Европе намерены начать серьезные переговоры, а не предпринимают очередные попытки защитить киевский режим, такие идеи не имеют практической перспективы. Тем не менее Россия готова выслушать любые предложения.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог. Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. А президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер Бельгии Барт де Вевер, в свою очередь, выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.
В минувшую пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер принял Шредера в Кремле. Подробностей их разговора он не раскрыл.