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ЕС пытается выйти на авансцену украинского урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2026
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13:54 10.06.2026
ЕС пытается выйти на авансцену украинского урегулирования, заявил Лавров

Лавров: ЕС пытается выйти на авансцену украинского урегулирования

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается выйти на авансцену украинского урегулирования.
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Евросоюз в последнее время пытается выйти на авансцену украинского урегулирования , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наверное, все в последние дни все следят за тем, как Евросоюз пытается выйти на авансцену украинской ситуации, усилий по якобы урегулированию с их точки зрения украинской ситуации. Да и в целом приподнять свою узнаваемость на международной арене", - сказал Лавров журналистам.
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Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России, заявил ранее президент Финляндии Александр Стубб.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.
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