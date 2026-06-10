ЕС пытается выйти на авансцену украинского урегулирования, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается выйти на авансцену украинского урегулирования.
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Евросоюз в последнее время пытается выйти на авансцену украинского урегулирования , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наверное, все в последние дни все следят за тем, как Евросоюз пытается выйти на авансцену украинской ситуации, усилий по якобы урегулированию с их точки зрения украинской ситуации. Да и в целом приподнять свою узнаваемость на международной арене", - сказал Лавров журналистам.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов.