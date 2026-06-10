Блок НАТО никогда не шел на равноправный диалог с ОДКБ, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОДКБ всегда была открыта к равноправному диалогу с НАТО.
- НАТО не соглашалась на диалог с ОДКБ и отвечала высокомерным молчанием на предложения со стороны ОДКБ.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) всегда была открыта к равноправному диалогу диалогу с НАТО, но альянс никогда на него не соглашался, рассказала глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вопреки предложениям, направленным в НАТО со стороны ОДКБ, речи о равноправном диалоге не шло, добавил Лавров.
По его словам, Североатлантический альянс на такие инициативы отвечал высокомерным молчанием.