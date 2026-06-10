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Блок НАТО никогда не шел на равноправный диалог с ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2026
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13:53 10.06.2026
Блок НАТО никогда не шел на равноправный диалог с ОДКБ, заявил Лавров

Лавров: блок НАТО никогда не шел на равноправный диалог с ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ всегда была открыта к равноправному диалогу с НАТО.
  • НАТО не соглашалась на диалог с ОДКБ и отвечала высокомерным молчанием на предложения со стороны ОДКБ.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) всегда была открыта к равноправному диалогу диалогу с НАТО, но альянс никогда на него не соглашался, рассказала глава МИД РФ Сергей Лавров.
"ОДКБ всегда была открыта к диалогу и с НАТО... Никогда НАТО не соглашалась сесть рядом за столом с ОДКБ, чтобы поговорить о вопросах безопасности", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД ОДКБ.
Вопреки предложениям, направленным в НАТО со стороны ОДКБ, речи о равноправном диалоге не шло, добавил Лавров.
По его словам, Североатлантический альянс на такие инициативы отвечал высокомерным молчанием.
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