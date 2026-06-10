Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении принят закон о вступлении в Евросоюз.
- Вопрос о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе стоит ребром, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Арменией уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос о членстве страны в ЕАЭС стоит ребром, разбираться нужно оперативно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"(По заявлениям армянского руководства - ред.) Пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идет, потому что мы (армянское руководство - ред.) еще не вступили в Евросоюз. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно", - сказал Лавров на пресс-конференции.