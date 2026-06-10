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Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2026
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13:42 10.06.2026 (обновлено: 13:48 10.06.2026)
Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром, заявил Лавров

Лавров: вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении принят закон о вступлении в Евросоюз.
  • Вопрос о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе стоит ребром, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Арменией уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос о членстве страны в ЕАЭС стоит ребром, разбираться нужно оперативно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"(По заявлениям армянского руководства - ред.) Пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идет, потому что мы (армянское руководство - ред.) еще не вступили в Евросоюз. Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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