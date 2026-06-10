НАТО интересуется всем евразийским континентом, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО претендует на обеспечение евразийской безопасности по своим правилам и под своим началом.
- По его словам, НАТО, структура которой охватывает Евроатлантику, уже не первый год стремится обеспечивать евразийскую безопасность по своему разумению.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. НАТО интересуется всем евразийским континентом, претендует на то, чтобы обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам и под своим началом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы все говорим о необходимости объединиться всем странам континента для обсуждения путей выстраивания надежной, взаимной, неделимой безопасности... НАТО - структура, которая, в общем-то, охватывает несколько иной регион, Евроатлантику, и всегда заявляла о том, что она обеспокоена безопасностью своих членов... Уже не первый год вот эту самую евразийскую безопасность обеспечивать по своим правилам, по своему разумению и под своим началом", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым по итогам СМИД ОДКБ