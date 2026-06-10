Лавров призвал не допустить превращения Евразии в арену противостояния

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния.
- Он подчеркнул важность купирования рисков перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты и не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поэтому нам важно не допустить того раньше называли общеевразийским домом в арену геополитического противостояния. Важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов подобных украинскому " , - сказал он в ходе заседания СМИД ОДКБ в расширенном составе.