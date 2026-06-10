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Лавров призвал не допустить превращения Евразии в арену противостояния - РИА Новости, 10.06.2026
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13:07 10.06.2026 (обновлено: 13:13 10.06.2026)
Лавров призвал не допустить превращения Евразии в арену противостояния

Лавров: важно не допустить превращения Евразии в арену противостояния

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния.
  • Он подчеркнул важность купирования рисков перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты и не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поэтому нам важно не допустить того раньше называли общеевразийским домом в арену геополитического противостояния. Важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов подобных украинскому " , - сказал он в ходе заседания СМИД ОДКБ в расширенном составе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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ЕвразияРоссияСергей ЛавровОДКБ
 
 
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