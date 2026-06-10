Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад разрушил систему безопасности в Европе.
- По словам Лаврова, все важные договоры в области контроля над вооружениями ликвидированы.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе, все важные договоры в области контроля над вооружениями ликвидированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Система безопасности в Европе окончательно разрушена руками наших западных коллег. Ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями", - сказал он в ходе заседания совета глава МИД государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.