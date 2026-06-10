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Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2026
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13:06 10.06.2026 (обновлено: 13:13 10.06.2026)
Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе, заявил Лавров

Лавров: Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад разрушил систему безопасности в Европе.
  • По словам Лаврова, все важные договоры в области контроля над вооружениями ликвидированы.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе, все важные договоры в области контроля над вооружениями ликвидированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Система безопасности в Европе окончательно разрушена руками наших западных коллег. Ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями", - сказал он в ходе заседания совета глава МИД государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
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