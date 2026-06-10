Киевский режим пытается уничтожить историческую память, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" в Севастополе, разгорелся пожар.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
- Яна Лантратова назвала атаку на музей варварством и подчеркнула, что музеи и исторические здания не являются военными целями.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим пытается уничтожить историческую память, это варварство, ему нет оправдания, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
"Киевский режим бьет не только по гражданской инфраструктуре, ВСУ пытаются уничтожить историческую память. Это варварство, этому не может быть оправдания. Музеи, памятники, исторические здания - не военные цели. Попытка уничтожить такое место показывает не силу, а их бессилие", - сказала Лантратова.