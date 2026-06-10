Киевский режим пытается уничтожить историческую память, заявила Лантратова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевский режим пытается уничтожить историческую память, это варварство, ему нет оправдания, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".