Лантратова помогла мужчине получить 470 тысяч рублей долга по зарплате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетному отцу добиться выплаты долга по зарплате в размере 470 тысяч рублей.
- Мужчина работал монтажником технологических трубопроводов в Москве и уволился по собственному желанию, однако зарплату ему не выплачивали.
- После запроса в Мещанскую межрайонную прокуратуру города Москвы и проверки со стороны прокуратуры долг был выплачен.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу добиться выплаты 470 тысяч рублей долга по зарплате, который ему не выплачивали после его увольнения.
Омбудсмен рассказала, что супруги Тимофей и Марина, фамилий которых она не приводит, живут в селе Алексеевка Оренбургской области, у них трое детей. Чтобы прокормить семью, мужчина нашел работу в Москве, трудился монтажником технологических трубопроводов, но позже решил уволиться по собственному желанию. Семья ждала зарплату несколько месяцев, при этот сумма долга составляла 470 тысяч рублей.
Так как самостоятельно добиться расчета не получалось, Марина обратилась в аппарат уполномоченного за помощью.
"Мы направили запрос в Мещанскую межрайонную прокуратуру города Москвы. Просили провести проверку и принять меры. Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО "ПКИ". Тимофею выплатили все 470 тысяч долга", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".