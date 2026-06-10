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Лантратова помогла мужчине получить 470 тысяч рублей долга по зарплате - РИА Новости, 10.06.2026
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09:52 10.06.2026
Лантратова помогла мужчине получить 470 тысяч рублей долга по зарплате

Лантратова помогла многодетному отцу получить 470 тысяч рублей долга по зарплате

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла многодетному отцу добиться выплаты долга по зарплате в размере 470 тысяч рублей.
  • Мужчина работал монтажником технологических трубопроводов в Москве и уволился по собственному желанию, однако зарплату ему не выплачивали.
  • После запроса в Мещанскую межрайонную прокуратуру города Москвы и проверки со стороны прокуратуры долг был выплачен.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу добиться выплаты 470 тысяч рублей долга по зарплате, который ему не выплачивали после его увольнения.
Омбудсмен рассказала, что супруги Тимофей и Марина, фамилий которых она не приводит, живут в селе Алексеевка Оренбургской области, у них трое детей. Чтобы прокормить семью, мужчина нашел работу в Москве, трудился монтажником технологических трубопроводов, но позже решил уволиться по собственному желанию. Семья ждала зарплату несколько месяцев, при этот сумма долга составляла 470 тысяч рублей.
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Так как самостоятельно добиться расчета не получалось, Марина обратилась в аппарат уполномоченного за помощью.
"Мы направили запрос в Мещанскую межрайонную прокуратуру города Москвы. Просили провести проверку и принять меры. Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО "ПКИ". Тимофею выплатили все 470 тысяч долга", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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