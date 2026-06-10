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Квест к 90-летию Кировской области представили на форуме "Путешествуй!" - РИА Новости, 10.06.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:31 10.06.2026
Квест к 90-летию Кировской области представили на форуме "Путешествуй!"

Квест к 90-летию Кировской области представили на турфоруме "Путешествуй!"

© РИА Новости / Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Квест к 90-летию Кировской области представили на туристическом форуме "Путешествуй!" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Международный туристический форум "Путешествуй!" стартовал в среду в Москве на ВДНХ.
"Кировская область на форуме представила два стенда. Туристическая экспозиция приурочена к 90-летию региона и оформлена по мотивам дымковской игрушки с отсылкой к ключевым брендам региона – "Ворота Русского Севера", "Родина Ивана Царевича" и "Столица рассветов". Стенд промышленного туризма через VR-презентации предприятий "Омутнинский металлургический завод", "Нанолек" и "Кировский компрессор" раскрывает инвестиционный потенциал региона", - говорится в сообщении.
Туристический стенд Кировской области посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. Губернатор Кировской области Александр Соколов представил гостям ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма.
Глава региона отметил, что в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" создано 10 маршрутов в районах области, на семи из которых внедрена навигация с использованием QR-кодов. Он также представил одно из ключевых мероприятий к 90-летию Кировской области – квест по всем муниципалитетам региона.
"Мы хотим, чтобы как можно больше жителей России узнали о нашем регионе и захотели к нам приехать – встретить рассвет над Вяткой, увидеть настоящую русскую зиму, попробовать вятскую кухню, услышать звон колоколов старинных храмов, посетить более 100 достопримечательностей. Это и есть квест. Сегодня в нем участвуют более тысячи человек из разных регионов России. Все они загрузили мобильное приложение "Вятка на ладони", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона продемонстрировал Чернышенко и Абрамченко, как работает приложение и пригласил их на юбилей Кировской области.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Кировская областьТуризмМоскваДмитрий Чернышенко
 
 
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