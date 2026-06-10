Минкультуры пообещало сделать все для восстановления "Обороны Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство культуры России сделает все возможное для восстановления музея "Оборона Севастополя", пострадавшего от ударов ВСУ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ сделает все возможное для восстановления музея "Оборона Севастополя", подвергшемуся ударам ВСУ, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Министр напомнила, что здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." было отреставрировано в 2022-2024х годах, а реставрацию художественного полотна и переднего плана самой Панорамы, которая велась силами специалистов Центра Грабаря, планировалось завершить к концу текущего года. Глава ведомства добавила, что в этом же году должны были начаться работы по созданию первой очереди экспозиции.
"То, что случилось сегодня, отбросило нас назад, но одно можно сказать точно: Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, и мы снова сделаем все возможное и от нас зависящее для восстановления музея и его уникального исторического наследия", - написала министр в своем канале на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее представлена копия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.