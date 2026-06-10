Минкультуры пообещало сделать все для восстановления "Обороны Севастополя"

Министр напомнила, что здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." было отреставрировано в 2022-2024х годах, а реставрацию художественного полотна и переднего плана самой Панорамы, которая велась силами специалистов Центра Грабаря, планировалось завершить к концу текущего года. Глава ведомства добавила, что в этом же году должны были начаться работы по созданию первой очереди экспозиции.