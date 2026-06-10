Кравцов сообщил о готовности системы детского отдыха к лету

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что система детского отдыха в России полностью готова к летней оздоровительной кампании.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Система детского отдыха в России полностью готова к летней оздоровительной кампании, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Первого июня стартовала летняя оздоровительная кампания, готов доложить, что система детского отдыха полностью к ней готова", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.