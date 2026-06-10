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Кравцов сообщил о готовности системы детского отдыха к лету - РИА Новости, 10.06.2026
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16:05 10.06.2026 (обновлено: 16:45 10.06.2026)
Кравцов сообщил о готовности системы детского отдыха к лету

Кравцов: система детского отдыха полностью готова к летней кампании

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что система детского отдыха в России полностью готова к летней оздоровительной кампании.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Система детского отдыха в России полностью готова к летней оздоровительной кампании, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Первого июня стартовала летняя оздоровительная кампания, готов доложить, что система детского отдыха полностью к ней готова", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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