Краснов обсудил с главой ВС Белоруссии "бесшовное" правовое пространство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Верховного суда России Игорь Краснов встретился с белорусским коллегой Андреем Шведом для обсуждения построения «бесшовного» правового пространства.
- В конце апреля вступило в силу соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, подготовленное с участием двух Верховных Судов.
- Краснов предложил подписать программу сотрудничества между судебными системами России и Беларуси на ближайшие два года.
МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе встречи в Минске обсудил с белорусским коллегой Андреем Шведом построение "бесшовного" правового пространства, сообщает
"В рамках рабочего визита в Минск состоялась встреча Председателя Верховного Суда России Игоря Краснова с Председателем Верховного Суда Республики Беларусь Андреем Шведом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава высшей судебной инстанции России поблагодарил белорусского коллегу за традиционное гостеприимство, отметив, что атмосфера в Минске позволяет вести открытый и конструктивный диалог.
Краснов подчеркнул символичность своего первого зарубежного визита в должности Председателя Верховного суда России именно в Белоруссию, что отражает особый характер братских отношений народов двух стран. "Президенты Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко всегда подчеркивают особый стратегический характер сотрудничества между двумя странами, стремление к объединению и построению "бесшовного" правового пространства Союзного государства", – сказал Краснов.
Председатель ВС России отвел высшим судебным инстанциям одну из ключевых ролей в процессе интеграции. Так, в конце апреля вступило в силу подготовленное с участием двух Верховных Судов соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений. "Принимаемые меры будут способствовать обеспечению более справедливых условий судебной защиты для всех граждан и организаций обеих стран", – подчеркнул он.
По словам Краснова, в условиях цифровизации экономики и права современные передовые разработки активно внедряются и в судопроизводство. Он напомнил, что с 1 июня портал "Госуслуги" стал в полной мере применяться для отправки и получения судебной корреспонденции, за первые дни функционирования сервиса им воспользовались 95 тысяч россиян. "Теперь граждане мгновенно узнают о процессах и вынесенных решениях, а суды – экономят силы и средства на отправлении почты", – добавил Краснов.
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По его словам, научное сопровождение цифровизации оказывает подведомственный Университет правосудия имени Лебедева. Краснов уверен, что у России и Белоруссии есть значительный взаимный потенциал для укрепления контактов и в научно-образовательной сфере. Он отметил, что в случае заинтересованности, Россия готова делиться опытом, в том числе направит информацию о возможностях университета. "После подписания первого в истории двусторонних отношений Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Верховными Судами России и Беларуси уровень взаимодействия по этим и другим направлениям будет только возрастать", - считает он.
В завершение председатель Верховного Суда России предложил для развития диалога подписать программу сотрудничества на ближайшие два года, наполнив ее конкретными мероприятиями, представляющими взаимный интерес. "Их реализация будет способствовать всестороннему углублению взаимодействия двух судебных систем, включая обмен лучшими судебными практиками по всем видам судопроизводства", - заключил Краснов.
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