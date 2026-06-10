Краснов обсудил с главой ВС Белоруссии "бесшовное" правовое пространство

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Верховного суда России Игорь Краснов встретился с белорусским коллегой Андреем Шведом для обсуждения построения «бесшовного» правового пространства.

В конце апреля вступило в силу соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, подготовленное с участием двух Верховных Судов.

Краснов предложил подписать программу сотрудничества между судебными системами России и Беларуси на ближайшие два года.

МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе встречи в Минске обсудил с белорусским коллегой Андреем Шведом построение "бесшовного" правового пространства, сообщает

Отмечается, что глава высшей судебной инстанции России поблагодарил белорусского коллегу за традиционное гостеприимство, отметив, что атмосфера в Минске позволяет вести открытый и конструктивный диалог.

Краснов подчеркнул символичность своего первого зарубежного визита в должности Председателя Верховного суда России именно в Белоруссию , что отражает особый характер братских отношений народов двух стран. "Президенты Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко всегда подчеркивают особый стратегический характер сотрудничества между двумя странами, стремление к объединению и построению "бесшовного" правового пространства Союзного государства", – сказал Краснов.

Председатель ВС России отвел высшим судебным инстанциям одну из ключевых ролей в процессе интеграции. Так, в конце апреля вступило в силу подготовленное с участием двух Верховных Судов соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений. "Принимаемые меры будут способствовать обеспечению более справедливых условий судебной защиты для всех граждан и организаций обеих стран", – подчеркнул он.

По словам Краснова, в условиях цифровизации экономики и права современные передовые разработки активно внедряются и в судопроизводство. Он напомнил, что с 1 июня портал "Госуслуги" стал в полной мере применяться для отправки и получения судебной корреспонденции, за первые дни функционирования сервиса им воспользовались 95 тысяч россиян. "Теперь граждане мгновенно узнают о процессах и вынесенных решениях, а суды – экономят силы и средства на отправлении почты", – добавил Краснов.

По его словам, научное сопровождение цифровизации оказывает подведомственный Университет правосудия имени Лебедева. Краснов уверен, что у России и Белоруссии есть значительный взаимный потенциал для укрепления контактов и в научно-образовательной сфере. Он отметил, что в случае заинтересованности, Россия готова делиться опытом, в том числе направит информацию о возможностях университета. "После подписания первого в истории двусторонних отношений Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Верховными Судами России и Беларуси уровень взаимодействия по этим и другим направлениям будет только возрастать", - считает он.