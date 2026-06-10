В Королеве загорелась заброшенная поликлиника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Королев произошло возгорание в заброшенной поликлинике.
- Тушение пожара осложняется опасностью обрушения здания.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заброшенная поликлиника загорелось в подмосковном Королеве, тушение пожара осложняет опасность обрушения здания, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"В городе Королев произошел пожар в заброшенном здании поликлиники. Огонь вспыхнул на первом этаже комплекса, после чего перекинулся на второй", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся пожарные "Мособлпожспас" и сотрудники федеральной противопожарной службы.
"Ликвидация пожара осложняется невозможностью тушения изнутри - опасность обрушения конструкции", - заключает "Мособлпожспас".