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В Королеве загорелась заброшенная поликлиника - РИА Новости, 10.06.2026
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18:05 10.06.2026 (обновлено: 21:48 10.06.2026)
В Королеве загорелась заброшенная поликлиника

В Королеве загорелась заброшенная поликлиника, есть опасность обрушения здания

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Королев произошло возгорание в заброшенной поликлинике.
  • Тушение пожара осложняется опасностью обрушения здания.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заброшенная поликлиника загорелось в подмосковном Королеве, тушение пожара осложняет опасность обрушения здания, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"В городе Королев произошел пожар в заброшенном здании поликлиники. Огонь вспыхнул на первом этаже комплекса, после чего перекинулся на второй", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся пожарные "Мособлпожспас" и сотрудники федеральной противопожарной службы.
"Ликвидация пожара осложняется невозможностью тушения изнутри - опасность обрушения конструкции", - заключает "Мособлпожспас".
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