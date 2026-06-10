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Врач рассказал, почему от кондиционера может заболеть горло - РИА Новости, 10.06.2026
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14:07 10.06.2026
Врач рассказал, почему от кондиционера может заболеть горло

Карпенко: кондиционер может вызвать боль в горле из-за перепада температур

© iStock.com / AnchiyДевушка под кондиционером
Девушка под кондиционером - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / Anchiy
Девушка под кондиционером . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резкий перепад температур из-за кондиционера при входе с жары в помещение может вызвать боль в горле за десять минут, рассказал врач Дмитрий Карпенко.
  • Безопасная разница между температурой на улице и в комнате не должна превышать пять-семь градусов, а прямой поток холодного воздуха не должен попадать на шею, спину или лицо.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Резкий перепад температур из-за кондиционера при входе с жары в помещение может вызвать боль в горле за десять минут, рассказал врач Дмитрий Карпенко.
"Первые 3 минуты: термический шок и сужение сосудов. 4–8 минут: отключение местного иммунитета. 8–12 минут: осушение и микротрещины. Кондиционер не заносит инфекцию, он за 10 минут обезоруживает горло перед микробами, которые уже были внутри", - сказал Карпенко "Газете.Ru".
По словам врача, безопасная разница между улицей и комнатой не должна превышать пять - семь градусов. Он также добавил, что прямой поток холодного воздуха не должен попадать на шею, спину или лицо. Если горло уже заболело, нужно экстренно увлажнить слизистую полосканиями или спреями с морской водой, заключил Карпенко.
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