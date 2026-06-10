Врач рассказал, почему от кондиционера может заболеть горло

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Резкий перепад температур из-за кондиционера при входе с жары в помещение может вызвать боль в горле за десять минут, рассказал врач Дмитрий Карпенко.

По словам врача, безопасная разница между улицей и комнатой не должна превышать пять - семь градусов. Он также добавил, что прямой поток холодного воздуха не должен попадать на шею, спину или лицо. Если горло уже заболело, нужно экстренно увлажнить слизистую полосканиями или спреями с морской водой, заключил Карпенко.