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Клепикова победила в плавании на 100 м кролем на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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17:49 10.06.2026
Клепикова победила в плавании на 100 м кролем на чемпионате России

Клепикова стала лучшей в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Клепикова
Дарья Клепикова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Клепикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Клепикова стала лучшей в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате России с результатом 53,45 секунды.
  • Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 2.11,49.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Дарья Клепикова стала лучшей в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате России, который проходит в Казани.
Она показала результат 53,45 секунды. Второй стала Александра Кузнецова (53,80), обе спортсменки выполнили норматив на чемпионат Европы. Бронзу соревнований завоевала Кира Манохина (54,18), обновив юношеский рекорд России.
Клепиковой 21 год, она становилась победительницей и серебряным призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой мира и Европы на короткой воде в эстафетах.
На дистанции 200 м баттерфляем лучшей стала Виктория Токарева (2.11,49), далее расположились Александра Верменич (2.11,70) и Дарья Рогожинова (2.11,79).
Чемпионат России по плаванию завершится 11 июня.
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