Клепикова победила в плавании на 100 м кролем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Дарья Клепикова стала лучшей в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате России, который проходит в Казани.

Клепиковой 21 год, она становилась победительницей и серебряным призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой мира и Европы на короткой воде в эстафетах.