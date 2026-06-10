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И.о. главы Курултая Башкирии получил травмы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.06.2026
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19:56 10.06.2026
И.о. главы Курултая Башкирии получил травмы в Нижнем Новгороде

И.о. главы Курултая Башкирии получил травмы на мероприятии в Нижнем Новгороде

© Фото : Госсобрание РБСалават Хусаинов
Салават Хусаинов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Госсобрание РБ
Салават Хусаинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности председателя государственного собрания (курултая) Башкирии Салават Хусаинов получил травмы при столкновении с участником соревнований по старинной игре кила в Нижнем Новгороде.
  • Травмы были получены 8 июня в результате столкновения с участником соревнований, в результате чего Хусаинов получил множественные закрытые переломы.
  • Хусаинову была оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице после инцидента.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя государственного собрания (курултая) Башкирии Салават Хусаинов получил травмы при столкновении с участником соревнований по старинной игре кила в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в законодательном собрании региона.
По данным трудовой инспекции, 8 июня в 17.00 и.о. главы курултая Башкортостана получил множественные производственные травмы в виде закрытых переломов в результате столкновения с человеком.
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Как рассказали агентству в пресс-службе, Хусаинов приехал в Нижний Новгород на совет законодателей Приволжского федерального округа, который проходил с 8 по 10 июня. Восьмого июня участников совета пригласили в физкультурно-оздоровительный комплекс посмотреть на фестиваль народных видов спорта.
"Произошло стечение обстоятельств. В рамках фестиваля проводились соревнования по киле – старинной русской командной игре с мячом, напоминающей регби. Играли две команды, а председатели законодательных собраний и другие гости наблюдали за состязаниями. Внезапно один из участников соревнований на скорости вылетел за пределы площадки и врезался в председателя госсобрания Башкирии. Тот неудачно упал и получил переломы", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что к Хусаинову "мгновенно подбежали врачи, его отвезли в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь".
Шестидесятидвухлетний Хусаинов был избран исполняющим обязанности председателя курултая Башкирии 4 мая после кончины Константина Толкачева, возглавлявшего парламент региона с 1999 года.
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