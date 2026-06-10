Над Курской областью сбили около 160 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбито 159 украинских беспилотников различного типа.
- 103 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
- В селе Сухиновка Глушковского района ранена 76-летняя женщина.
КУРСК, 10 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 159 украинских беспилотников различного типа, 103 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, ранена 76-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 9 июня до 09.00 10 июня сбито 159 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 12 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Сухиновка Глушковского района ранена 76-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные ранения правого плеча, правой голени. Она доставлена в больницу, перевезем ее в Курск. Желаю скорейшего выздоровления!", - сообщил глава региона.
Он уточнил, что также в селе Вишнево Беловского района повреждены два автомобиля и крыша частного дома.
"В деревне Ярославка Хомутовского района сгорел дом. В поселке Хомутовка повреждена крыша ангара. В селе Большенизовцево Рыльского района поврежден грузовой автомобиль. В селе Малеевка Льговского района повреждено здание недействующей школы", - добавил он.
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22 июня 2022, 17:18