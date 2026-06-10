В Роснедрах рассказали, есть ли на Луне полезные ископаемые

Краткий пересказ от РИА ИИ Геологическая история Луны более простая, чем у Земли, что не способствует формированию большого разнообразия месторождений.

На Луне могут быть запасы титана, железа и ванадия, но эти ресурсы не представляют особого интереса, так как их достаточно на Земле.

Китайские и американские ученые обнаружили на Луне минералы с присутствием редкоземельных металлов, но это не говорит о перспективах их добычи в промышленных масштабах.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Геологическая история Луны гораздо более простая, чем у Земли, поэтому разнообразия месторождений на спутнике ждать не стоит, но там могут быть запасы титана, железа и ванадия, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.

"Большого разнообразия там не ожидается. Пробы, доставленные с Луны , показывают: возможно, там есть месторождения титана, железа, ванадия. Но особого интереса они не представляют, этих ресурсов достаточно на Земле", - сказал он.

Казанов объяснил, что формирование месторождений определяется геологической историей, и Земля прошла очень сложную геологическую историю и до сих пор остается активной. Движение и столкновение литосферных плит, океанические осадки и другие процессы и создают большое разнообразие месторождений.

"Селенология - геология Луны - показывает, что геологическая история нашего спутника, напротив, очень простая. Это обычно не приводит к формированию месторождений", - добавил Казанов.

Он также рассказал, что китайские и американские ученые обнаружили на Луне некоторые минералы с присутствием редкоземельных металлов. Однако это не говорит о перспективах добычи. По словам Казанова, современные методы исследования позволяют обнаружить редкоземельные металлы практически в любой среде, но это не означает, что они образуют промышленные концентрации, то есть настоящие месторождения.

"Как научный феномен - это интересно, но как прогноз на открытие месторождения - нет", - подчеркнул руководитель Роснедр

Из необычных объектов - лунный реголит с повышенным содержанием изотопа гелия-3. Теоретически его можно было бы использовать для охлаждения процессоров и в некоторых других технологических процессах. Но сейчас на него нет значительного спроса, а технологий для его добычи пока не существует, объяснил Казанов. На Земле же его получают технологическим путем.