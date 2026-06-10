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В Роснедрах рассказали, есть ли на Луне полезные ископаемые - РИА Новости, 10.06.2026
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08:45 10.06.2026 (обновлено: 08:46 10.06.2026)
В Роснедрах рассказали, есть ли на Луне полезные ископаемые

Казанов: на Луне могут быть запасы титана, железа и ванадия

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геологическая история Луны более простая, чем у Земли, что не способствует формированию большого разнообразия месторождений.
  • На Луне могут быть запасы титана, железа и ванадия, но эти ресурсы не представляют особого интереса, так как их достаточно на Земле.
  • Китайские и американские ученые обнаружили на Луне минералы с присутствием редкоземельных металлов, но это не говорит о перспективах их добычи в промышленных масштабах.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Геологическая история Луны гораздо более простая, чем у Земли, поэтому разнообразия месторождений на спутнике ждать не стоит, но там могут быть запасы титана, железа и ванадия, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Большого разнообразия там не ожидается. Пробы, доставленные с Луны, показывают: возможно, там есть месторождения титана, железа, ванадия. Но особого интереса они не представляют, этих ресурсов достаточно на Земле", - сказал он.
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Казанов объяснил, что формирование месторождений определяется геологической историей, и Земля прошла очень сложную геологическую историю и до сих пор остается активной. Движение и столкновение литосферных плит, океанические осадки и другие процессы и создают большое разнообразие месторождений.
"Селенология - геология Луны - показывает, что геологическая история нашего спутника, напротив, очень простая. Это обычно не приводит к формированию месторождений", - добавил Казанов.
Он также рассказал, что китайские и американские ученые обнаружили на Луне некоторые минералы с присутствием редкоземельных металлов. Однако это не говорит о перспективах добычи. По словам Казанова, современные методы исследования позволяют обнаружить редкоземельные металлы практически в любой среде, но это не означает, что они образуют промышленные концентрации, то есть настоящие месторождения.
"Как научный феномен - это интересно, но как прогноз на открытие месторождения - нет", - подчеркнул руководитель Роснедр.
Из необычных объектов - лунный реголит с повышенным содержанием изотопа гелия-3. Теоретически его можно было бы использовать для охлаждения процессоров и в некоторых других технологических процессах. Но сейчас на него нет значительного спроса, а технологий для его добычи пока не существует, объяснил Казанов. На Земле же его получают технологическим путем.
"Таким образом, потенциальные причины для освоения Луны лежат не в геологической плоскости", - заключил он.
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ЛунаЗемляФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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