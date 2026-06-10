Глава Роснедр Олег Казанов: редкоземов России хватит всему миру

Недра Земли изучены не полностью и предоставляют возможности для крупных открытий, а вот к перспективам геологического освоения Луны вопросы пока есть. В каких регионах на геологической карте нашей страны больше всего "серых пятен", насколько Россия опережает США по запасам сланцевой нефти, какие редкоземы нужны отечественной промышленности, каких ископаемых хватит на Земле на сотни лет, а какие надо искать на Луне, в интервью РИА Новости рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов. Беседовала Елена Савинова.

— Олег Владимирович, стоит ли ждать в будущем прироста значимых запасов полезных ископаемых?

— Иногда говорят о высокой степени геологической изученности нашей и многих других стран. Мы действительно открыли то, что легко было открыть. Однако мы не полностью изучили глубокие горизонты Земли. То, что находится в глубине, требует новых методов и технологий, и я думаю, что пространство для открытий всегда есть. По крайней мере, геолог верит в это, идет к этому. Кроме того, есть такие виды сырья, которые геологически более склонны к формированию именно крупных месторождений. Это, например, медь. Все наши последние крупные открытия — медь. Такая же особенность есть у железа и редкоземельных металлов, например. Так что крупные месторождения возникают — и мы и дальше будем их открывать.

— Редкоземельные металлы сосредоточены в каких-то конкретных регионах, странах?

— Редкоземельные металлы сконцентрировались в Гренландии, Австралии, США, Китае. И в России, конечно. Здесь дело даже не в том, что где-то есть редкие земли, а где-то их нет. Они есть везде, но только в определенных регионах они формируют экономически значимые концентрации. Сейчас в России мы занимаемся тем, что выбираем, где в общем объеме редких земель превалируют те, которые востребованы промышленностью, — это металлы из группы магнитных.

— Получается, что редкоземельные металлы могут быть во всех регионах мира, но их разработка выгодна не всем?

— Фактически да.

— О редкоземельных металлах мир заговорил два года назад. Почему их разработка стала актуальна для России именно сейчас?

— Технологический уровень нашей экономики повышается, и спрос на редкие земли возрастает. Однако он неравномерен и концентрируется внутри группы магнитных редких земель. Их около четырех-пяти, включая самарий и диспрозий. У нас все хорошо с запасами редкоземельных металлов, и когда говорят, что их у нас нет, это не так. У нас есть почти 28,5 миллиона тонн редких земель, этого более чем достаточно стране, а если понадобится, то и миру. Однако при колоссальной сырьевой базе редкоземельные металлы у нас относятся к дефицитным видам сырья, потому что у нас пока нет технологии разделения полученного коллективного концентрата на отдельные металлы.

Система переработки выстроена таким образом, что мы добываем сырье, отправляем его в единственное место переработки — на Соликамский магниевый завод — и получаем порошок коллективных редких земель. Его мы экспортируем, а затем получаем обратно либо разделенные металлы, либо уже готовые изделия с их применением.

В 2028 году, насколько я понимаю, работа над созданием собственной технологии разделения будет окончательно технически завершена и мы приступим к выпуску уже отдельных редкоземов. Это большая работа, которую проводят наши технологические компании под флагом Соликамского магниевого завода.

— В каких регионах России могут быть открыты крупные месторождения полезных ископаемых?

— Основной регион, где у нас сейчас остаются "серые пятна", — это Дальний Восток. И большая часть наших перспектив связана с ним. Это в том числе и арктические зоны Дальнего Востока. В то же время Европейская Арктика в значительной степени изучена. И там уже таких новостей ждать не приходится.

— Выгодно ли открывать мелкие месторождения или нужно обязательно стремиться к крупным?

— Стремиться всегда нужно. Нам нужны и крупные, и мелкие месторождения. Однако открывают их разные люди. Чтобы открыть крупное по запасам месторождение, особенно на удаленных территориях, нужны огромные ресурсы. Месторождения поменьше же доступны более мелким компаниям. В целом в освоении новых территорий мы придерживаемся такого принципа: если где-то уже открыто мелкое месторождение и его нерентабельно осваивать, мы дожидаемся крупных открытий поблизости, совершенных крупной компанией. И это крупное месторождение уже будет в состоянии окупить затраты на инфраструктуру, открывая возможность освоения соседних средних и мелких месторождений.

— Были ли уже какие-то открытия в этом году?

— Уже зафиксированы и новые месторождения, и прирост запасов на старых участках. Новых же месторождений открыто в этом году более 90. Большинство из них — это месторождения твердых полезных ископаемых. А из них подавляющее большинство — это небольшие месторождения россыпного золота. При этом нужно понимать, что в основном полученные запасы ставятся на баланс уже к концу года. В основном сейчас можно ждать новых открытий и прироста запасов действующих месторождений на Чукотке, в Магадане, Амурской области и Якутии. Среди заметных открытий — месторождение золота на Чукотке — Телевеем с запасами в 30 тонн золота и 392 тонны серебра. Кроме того, вблизи Ковдорского ГОКа, на Кольском полуострове, было открыто месторождение железо-фосфорных руд — Гора Южная с 44 миллионами тонн железных руд, 2,1 миллиона тонн апатитовых руд и 24,9 тысячи тонн циркония.

— Есть ли такие полезные ископаемые, запасы которых не воспроизводятся на 100%?

— Такие ожидания существуют каждый год, и они каждый год оправдываются. Но в силу геолого-разведочных циклов возникают ситуации, когда в конкретном году мы какой-то вид полезного ископаемого не открываем, а в следующем открываем — и это обеспечивает следующие пять лет его воспроизводства. Поэтому, когда мы оцениваем восполнение запасов, то стараемся придерживаться десятилетних циклов. В таких рамках по большинству видов сырья воспроизводство происходит. Есть виды сырья, по которым все же добыча не восполняется новыми запасами. Таких около десяти. А по ряду полезных ископаемых мы и так обеспечены на сотни лет.

— Какие это виды сырья?

— Например, мы полностью обеспечены углем, фосфорными рудами. При этом у нас пока нет полного воспроизводства (хотя есть потребность) в области хрома, алюминия, марганца. Видимо, свинец с цинком подходят к тому, что вскоре нам понадобится усиливать работу с запасами. Но в целом по большинству видов сырья мы воспроизводим запасы.

— Как искусственный интеллект помогает в поиске залежей нефти?

— Без искусственного интеллекта сегодня не обойтись. Но важно понимать, что искусственный интеллект — это очень общий термин, за которым стоят десятки разных технологий. В геологии я бы выделил два ключевых направления их применения. Первое — это система сбора данных. Современная геология крайне сложна: она включает массу геофизических исследований и фиксацию самых разных сложных параметров. В итоге формируется база накопленных знаний колоссального объема. Еще недавно с такими данными можно было работать традиционными методами, но сейчас их анализ без машинных алгоритмов уже невозможен. А второе — это прогнозирование обнаружения месторождения. Сначала алгоритм анализирует массив данных по уже открытым месторождениям. Затем выявляет характерные аномалии — например, отклонения в плотности пород, магнитном поле, радиационном фоне и так далее. После этого сканирует новые территории на наличие аналогичных признаков. И наконец, формирует прогноз: где с наибольшей вероятностью может находиться месторождение.

Этот инструментарий сейчас активно развивается и показывает высокую эффективность. Но это совершенно не означает, что он может заменить человека. В этом случае только меняется его роль. Раньше геолог фактически выполнял функции "аналитической машины": от его профессионализма напрямую зависело, насколько точно он выделит нужную информацию из массива данных. Сегодня основная задача специалиста — обучать алгоритмы. По сути, геолог становится "играющим тренером".

— А как искусственный интеллект может помогать на труднодоступных территориях?

— Здесь уже работает не столько инструментарий искусственного интеллекта сам по себе. Он является частью комплексных технических средств. И это касается не только нефтегазовой отрасли. Например, речь идет о беспилотных системах доставки грузов в отдаленные районы. Сейчас на Баимском ГОКе реализуется проект беспилотного грузового транспорта. Кроме того, задействуются технологии машинного зрения и различные операции с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Компании заинтересованы в таких решениях, потому что стоимость этих технологий становится ниже, чем затраты на доставку и содержание людей в отдаленных районах.

— А реально ли исследовать месторождение, вообще не "забрасывая" туда человека?

— Пока нет. Реально это в отдельных секторах. Например, мы можем без участия человека получать геофизическую информацию. С использованием тех же беспилотников мы можем осуществлять облет на больших территориях. Но беспилотнику надо куда-то возвращаться. И там его будет ждать человек, который зарядит аккумулятор и сделает все остальное. Снижается количество людей, задействованных в работе на месторождении, повышается их эффективность, повышается производительность работ, но пока человек полностью не уходит, да и не надо.

— Есть ли в России потенциал для разработки сланцевой нефти, как в США?

— Потенциал у нас, безусловно, есть, и он четко локализован. Речь идет о двух геологических формациях: баженовской свите Западной Сибири и доманике Урало-Поволжского региона. Для сравнения: в США запасы сланцевой нефти оцениваются примерно в 11 миллиардов тонн. Наша консервативная оценка по российским формациям — 30 миллиардов тонн. То есть по объему запасов мы потенциально существенно превосходим США. Но есть важные отличия. В США разработка сланцевой нефти идет в условиях дефицита альтернативных источников и при наличии значительных свободных инвестиций. В России ситуация иная: свободных средств не так много и есть большой объем легко добываемой нефти с низкой себестоимостью, которая напрямую конкурирует со сланцевой. Тем не менее работа в этом направлении ведется. Сейчас выдано 18 лицензий на технологические полигоны — участки недр, где компании отрабатывают технологии добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). В проектах участвуют крупные игроки. Например, "Газпром нефть" и "Роснефть". А также ряд небольших компаний. Они инвестируют в перспективу, и, скорее всего, в будущем вопрос разработки сланцевой нефти в России выйдет на новый масштаб.

— А чем все же отличается сланцевая нефть от трудноизвлекаемой?

— Любая сланцевая нефть — это ТРИЗ, но не все ТРИЗы — сланцевая нефть. При этом стратегия освоения сланцевой нефти существенно отличается от подхода к традиционной нефти. При добыче сырья на обычном месторождении выделяются два этапа. Первый из них — этап капитального строительства, когда вы несете затраты и строите скважины. Второй — эксплуатация месторождения, когда у вас есть только эксплуатационные затраты. В случае со сланцевой нефтью такая схема не работает. На протяжении всего жизненного цикла месторождения вы продолжаете нести капитальные затраты: бурите, бурите и бурите новые скважины. И успех американской сланцевой нефти как раз связан с тем, что масштабирование технологий ее разработки привело к снижению их стоимости. К тому же были деньги, которые позволяют этот процесс постоянно подпитывать.

— Сейчас возрождается интерес к освоению Луны, якобы там есть крупные запасы полезных ископаемых. Есть ли конкретные предположения, что там может быть?

— Формирование месторождений определяется геологической историей. Земля прошла очень сложную геологическую историю и до сих пор остается активной. Литосферные плиты двигаются, расходятся, погружаются друг под друга, сталкиваются. Океанические осадки погружаются в мантию, возвращаются обратно, с водой выносятся полезные компоненты. Все эти сложные процессы создают большое разнообразие месторождений.

Селенология — геология Луны — показывает, что геологическая история нашего спутника, напротив, очень простая. Это обычно не приводит к формированию месторождений. Луна состоит из анортозитов, из которых состоят лунные материки, и вулканических пород, из которых состоят лунные моря. То есть большого разнообразия там не ожидается. Пробы, доставленные с Луны, показывают: возможно, там есть месторождения титана, железа, ванадия. Но особого интереса они не представляют, этих ресурсов достаточно на Земле.

— А есть ли на Луне редкоземельные металлы?

— Китайские и американские ученые обнаружили на Луне некоторые минералы с их присутствием. Однако это не говорит о перспективах добычи. Современные методы исследования позволяют обнаружить редкоземельные металлы практически в любой среде, но это не означает, что они образуют промышленные концентрации, то есть настоящие месторождения. Как научный феномен это интересно, но как прогноз на открытие месторождения — нет.

Из необычных объектов, о которых часто говорят в контексте Луны, — лунный реголит с повышенным содержанием изотопа гелия‑3. Теоретически его можно было бы использовать для охлаждения процессоров и в некоторых других технологических процессах. Но сейчас на него нет значительного спроса, а технологий для его добычи пока не существует. Таким образом, потенциальные причины для освоения Луны лежат не в геологической плоскости.

— А у гелия-3 есть аналог на нашей планете?

— У нас гелий‑3 получают технологическим путем. На Луне же ситуация иная: из‑за отсутствия атмосферы поверхность постоянно облучается солнечной радиацией, и в результате образуется изотоп.

— Но на Луне нет воды, как известно. Многие страны на Земле также испытывают ее дефицит. А как ситуация в России?