Квартира Гарри Каспарова* попала под запрет на проведение сделок

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Квартира 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* в центре Москвы попала под запрет на проведение сделок, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что квартира, площадь которой 297 квадратных метров, а кадастровая стоимость превышает 176,8 миллиона рублей, была оформлена в собственность в 2021 году. В начале июня на нее был наложен запрет на регистрационные действия. Это уже не первый такой запрет - аналогичный был наложен на квартиру в марте 2024 года.