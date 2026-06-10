Квартира Гарри Каспарова* попала под запрет на проведение сделок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Квартира Гарри Каспарова* площадью 297 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 176,8 миллиона рублей была оформлена в собственность в 2021 году.
- В начале июня на квартиру был наложен запрет на регистрационные действия, аналогичный запрет был в марте 2024 года.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Квартира 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* в центре Москвы попала под запрет на проведение сделок, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что квартира, площадь которой 297 квадратных метров, а кадастровая стоимость превышает 176,8 миллиона рублей, была оформлена в собственность в 2021 году. В начале июня на нее был наложен запрет на регистрационные действия. Это уже не первый такой запрет - аналогичный был наложен на квартиру в марте 2024 года.
Запрет регистрации подразумевает невозможность проводить какие-либо сделки с недвижимостью - продажу, переоформление и другие.
Кроме того, как следует из материалов приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, в отношении Каспарова* с 2024 года заведено три исполнительных производства о взыскании неоплаченных штрафов по административным делам. Согласно судебным документам, он нарушил закон об иноагентах, не предоставляя сведения о себе в уполномоченный орган, за что был неоднократно оштрафован.
Минюст РФ внес Каспарова* в реестр иноагентов 2022 году, в мае 2026 года его объявили в международный розыск за оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента в России
Суд заочно арестовал Каспарова*
23 декабря 2025, 11:11