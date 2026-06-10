Конференция ПАСЗР поддержала идеи карельских депутатов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в среду в Великом Новгороде, поддержала две инициативы Законодательного собрания Карелии, на заседании их представил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, сообщает пресс-служба регпарламента.

Первая инициатива касается расширения федеральной поддержки на строительство и реконструкцию "малых" канализационных очистных сооружений. Как пояснил Шандалович, проблема актуальна для всей России и регионов Северо-Запада, где большое количество рек и озер, на берегах которых расположены небольшие населенные пункты. Сейчас регионы по федеральному проекту "Вода России" могут получить субсидии на модернизацию очистных сооружений с объемом стоков более 20 тысяч кубометров в сутки.

"Поэтому мы вышли с предложением, чтобы была возможность за счет средств федерального бюджета финансировать не только крупные очистные сооружения, но и малые канализационные очистные сооружения до 20 тысяч кубических метров в сутки. Это поможет улучшить коммунальную инфраструктуру, сохранить водоемы и защитить наш стратегический ресурс – питьевую воду", – приводит пресс-служба слова Шандаловича.

Предложение изменить правила предоставления федеральных субсидий Парламентская ассоциация Северо-Запада России направит в адрес правительства России.