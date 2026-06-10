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Конференция ПАСЗР поддержала идеи карельских депутатов - РИА Новости, 10.06.2026
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16:31 10.06.2026
Конференция ПАСЗР поддержала идеи карельских депутатов

Конференция ПАСЗР поддержала идеи парламентариев Карелии

© Фото: пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияЭлиссан Шандалович
Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото: пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Элиссан Шандалович. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в среду в Великом Новгороде, поддержала две инициативы Законодательного собрания Карелии, на заседании их представил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, сообщает пресс-служба регпарламента.
Первая инициатива касается расширения федеральной поддержки на строительство и реконструкцию "малых" канализационных очистных сооружений. Как пояснил Шандалович, проблема актуальна для всей России и регионов Северо-Запада, где большое количество рек и озер, на берегах которых расположены небольшие населенные пункты. Сейчас регионы по федеральному проекту "Вода России" могут получить субсидии на модернизацию очистных сооружений с объемом стоков более 20 тысяч кубометров в сутки.
"Поэтому мы вышли с предложением, чтобы была возможность за счет средств федерального бюджета финансировать не только крупные очистные сооружения, но и малые канализационные очистные сооружения до 20 тысяч кубических метров в сутки. Это поможет улучшить коммунальную инфраструктуру, сохранить водоемы и защитить наш стратегический ресурс – питьевую воду", – приводит пресс-служба слова Шандаловича.
Предложение изменить правила предоставления федеральных субсидий Парламентская ассоциация Северо-Запада России направит в адрес правительства России.
Конференция ПАСЗР также поддержала обращение к министру культуры РФ, инициированное Законодательным Собранием Карелии. Парламентарии предложили рассмотреть возможность разработать нацпроект в сфере сохранения объектов культурного наследия Российской Федерации. Он может объединить такие направления, как проведение на памятниках первоочередных противоаварийных мероприятий, сопровождение работ в области реставрации, подготовка специалистов-реставраторов, популяризация объектов культурного наследия и другие.
Карелия - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Заксобрании Карелии предложили увеличить федеральную субсидию вепсам
8 июня, 19:20
 
Республика КарелияВеликий Новгород
 
 
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