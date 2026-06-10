Каннаваро не шокировал усиленный досмотр сборной Узбекистана в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США.
- Сборная Узбекистана и другие команды, включая Сенегал и Бельгию, подверглись тщательному досмотру со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк.
- Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, и сборная Узбекистана впервые примет в нем участие.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США, отметив, что не понимает, зачем проводить его прямо на взлетной полосе.
Ранее в соцсетях и СМИ начали распространяться кадры, на которых футболисты и официальные лица сборной Узбекистана проходили усиленный досмотр со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк. Персонал проверял их вещи и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала и Бельгии.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.