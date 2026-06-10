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Каннаваро не шокировал усиленный досмотр сборной Узбекистана в США - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
15:05 10.06.2026 (обновлено: 15:09 10.06.2026)
Каннаваро не шокировал усиленный досмотр сборной Узбекистана в США

Каннаваро не понимает, зачем проводить усиленный досмотр сборной Узбекистана

© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФутболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США.
  • Сборная Узбекистана и другие команды, включая Сенегал и Бельгию, подверглись тщательному досмотру со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, и сборная Узбекистана впервые примет в нем участие.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США, отметив, что не понимает, зачем проводить его прямо на взлетной полосе.
Ранее в соцсетях и СМИ начали распространяться кадры, на которых футболисты и официальные лица сборной Узбекистана проходили усиленный досмотр со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк. Персонал проверял их вещи и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала и Бельгии.
"Это была обычная проверка, которую сейчас проводят в любом аэропорту, а в США ее проводят прямо на летном поле", - приводит слова Каннаваро Corriere dello Sport.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.
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ФутболВ миреУзбекистанСШАНью-Йорк (город)Фабио КаннавароЧМ по футболу 2026
 
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