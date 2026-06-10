Каннаваро не шокировал усиленный досмотр сборной Узбекистана в США

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США, отметив, что не понимает, зачем проводить его прямо на взлетной полосе.