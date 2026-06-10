Краткий пересказ от РИА ИИ Канадские правоохранители проработали все возможные сценарии угроз безопасности при подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Меры безопасности разрабатывались с учетом минимизации возможных неудобств для людей.

Канадцы и гости страны могут рассчитывать на серьезные, заметные и скоординированные меры безопасности на протяжении всего турнира.

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Канадские правоохранители проработали все возможные сценарии угроз безопасности при подготовке к проведению предстоящего чемпионата мира по футболу, заявили РИА Новости в Королевской конной полиции страны.

"Подготовка мер безопасности на чемпионате мира по футболу 2026 идет полным ходом и отражает многоуровневый подход, основанный на оценке рисков. Это упреждающий и непрерывный процесс, в ходе которого были отработаны все возможные сценарии, чтобы жители Канады и гости могли наслаждаться мероприятиями в безопасности", - рассказали в полиции.

Безопасность общественности по-прежнему остается главным приоритетом правоохранителей, заявили в полиции в ответ на запрос РИА Новости, добавив, что меры безопасности были разработаны так, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для людей.

"Канадцы и гости страны могут рассчитывать на серьезные, заметные и скоординированные меры безопасности на протяжении всего турнира", - пообещали канадские служители правопорядка.