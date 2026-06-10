Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадские правоохранители проработали все возможные сценарии угроз безопасности при подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года.
- Меры безопасности разрабатывались с учетом минимизации возможных неудобств для людей.
- Канадцы и гости страны могут рассчитывать на серьезные, заметные и скоординированные меры безопасности на протяжении всего турнира.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Канадские правоохранители проработали все возможные сценарии угроз безопасности при подготовке к проведению предстоящего чемпионата мира по футболу, заявили РИА Новости в Королевской конной полиции страны.
"Подготовка мер безопасности на чемпионате мира по футболу 2026 идет полным ходом и отражает многоуровневый подход, основанный на оценке рисков. Это упреждающий и непрерывный процесс, в ходе которого были отработаны все возможные сценарии, чтобы жители Канады и гости могли наслаждаться мероприятиями в безопасности", - рассказали в полиции.
Безопасность общественности по-прежнему остается главным приоритетом правоохранителей, заявили в полиции в ответ на запрос РИА Новости, добавив, что меры безопасности были разработаны так, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для людей.
"Канадцы и гости страны могут рассчитывать на серьезные, заметные и скоординированные меры безопасности на протяжении всего турнира", - пообещали канадские служители правопорядка.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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