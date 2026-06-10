Каллас предложила создать рабочую группу по украинским переговорам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что евроинституты могли бы создать рабочую группу по украинским переговорам.
- По мнению Каллас, в этой группе должны быть люди, хорошо знающие Россию, и отстаивающие интересы ЕС, при этом Европе необходимо сформировать собственную позицию по вопросам безопасности до начала переговоров.
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Евроинституты могли бы сформировать рабочую группу по украинским переговорам, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Я считаю, что у нас есть институты ЕС, которые могли бы сформировать команду, ведь это всегда командная работа. Большую часть своей профессиональной жизни я проработала юристом и участвовала во многих переговорах. Это всегда командная работа", - сказала она в интервью телеканалу RTE, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу назначить посланника по украинским переговорам.
"Должны быть, так сказать, "хорошие полицейские" и "плохие полицейские". Но, безусловно, важно, чтобы эти люди отстаивали наши интересы", - добавила она.
Однако до начала переговоров Европе необходимо сформировать собственную позицию по вопросам безопасности, заявила Каллас.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.