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Каллас предложила создать рабочую группу по украинским переговорам - РИА Новости, 10.06.2026
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10:42 10.06.2026
Каллас предложила создать рабочую группу по украинским переговорам

Каллас: институтам ЕС следует создать рабочую группу по украинским переговорам

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что евроинституты могли бы создать рабочую группу по украинским переговорам.
  • По мнению Каллас, в этой группе должны быть люди, хорошо знающие Россию, и отстаивающие интересы ЕС, при этом Европе необходимо сформировать собственную позицию по вопросам безопасности до начала переговоров.
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Евроинституты могли бы сформировать рабочую группу по украинским переговорам, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Я считаю, что у нас есть институты ЕС, которые могли бы сформировать команду, ведь это всегда командная работа. Большую часть своей профессиональной жизни я проработала юристом и участвовала во многих переговорах. Это всегда командная работа", - сказала она в интервью телеканалу RTE, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу назначить посланника по украинским переговорам.
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По словам Каллас, в этой группе должны быть люди, хорошо знающие Россию.
"Должны быть, так сказать, "хорошие полицейские" и "плохие полицейские". Но, безусловно, важно, чтобы эти люди отстаивали наши интересы", - добавила она.
Однако до начала переговоров Европе необходимо сформировать собственную позицию по вопросам безопасности, заявила Каллас.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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