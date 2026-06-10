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Журналист посмеялся над Каллас после ее заявления о России - РИА Новости, 10.06.2026
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09:37 10.06.2026 (обновлено: 15:47 10.06.2026)
Журналист посмеялся над Каллас после ее заявления о России

Журналист Христофору высмеял Каллас за ее слова о новом пакете санкций против РФ

© REUTERS / Yves HermanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разработке 21-го пакета санкций против России.
  • Кипрский журналист Алекс Христофору иронично высказался о влиянии санкций на российскую экономику.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о 21-м пакете санкций против России.
«

"Двадцать первый санкционный кирпич разрушает российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких!" — написал он в социальной сети X.

Накануне Каллас заявила, что список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
В Москве неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.
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