Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разработке 21-го пакета санкций против России.
- Кипрский журналист Алекс Христофору иронично высказался о влиянии санкций на российскую экономику.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о 21-м пакете санкций против России.
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"Двадцать первый санкционный кирпич разрушает российскую экономику, осталось лишь еще 1256 таких!" — написал он в социальной сети X.
Накануне Каллас заявила, что список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
В Москве неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также звучали мнения, что такие ограничительные меры неэффективны.