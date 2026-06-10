Житель Калининграда получил три года за призыв финансировать ВСУ

"Приговором Московского районного суда О. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, сроком на три года", - говорится в сообщении областного суда на платформе "Макс".