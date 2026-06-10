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В партии "Ликуд" заявили, что Нетаньяху будет участвовать в выборах - РИА Новости, 10.06.2026
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13:11 10.06.2026 (обновлено: 14:35 10.06.2026)
В партии "Ликуд" заявили, что Нетаньяху будет участвовать в выборах

В партии "Ликуд" заявили, что Нетаньяху будет участвовать в осенних выборах

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет участвовать в парламентских выборах, намеченных на осень.
  • Президент США Дональд Трамп ранее выразил неуверенность в желании Биньямина Нетаньяху вновь участвовать в выборах.
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет участвовать в намеченных на осень парламентских выборах в Израиле, сообщил РИА Новости источник в правящей партии "Ликуд".
"Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху обязательно примет участие в ближайших выборах", - сообщил источник.
Президент США Дональд Трамп ранее в интервью телеканалу ABC News заявил, что не уверен, захочет ли израильский лидер вновь участвовать в выборах после завершения нынешней каденции.
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