В партии "Ликуд" заявили, что Нетаньяху будет участвовать в выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет участвовать в парламентских выборах, намеченных на осень.
- Президент США Дональд Трамп ранее выразил неуверенность в желании Биньямина Нетаньяху вновь участвовать в выборах.
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет участвовать в намеченных на осень парламентских выборах в Израиле, сообщил РИА Новости источник в правящей партии "Ликуд".
"Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху обязательно примет участие в ближайших выборах", - сообщил источник.
Президент США Дональд Трамп ранее в интервью телеканалу ABC News заявил, что не уверен, захочет ли израильский лидер вновь участвовать в выборах после завершения нынешней каденции.