В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Ижевска и Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Перми, сообщает Росавиация.
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"Аэропорты Ижевск, Пермь ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.