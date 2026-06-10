Иркутский кадровый центр обработал более 850 запросов по открытию бизнеса

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Кадровый центр Иркутской области "Работа России" оказал с начала года консультационную поддержку более 850 жителям по вопросам организации предпринимательской деятельности и регистрации в качестве самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона.

Финансовую поддержку на открытие дела в размере 96 тысяч рублей получили 19 граждан, которые уже приступили к реализации бизнес-проектов.

Наиболее востребованными направлениями для начала предпринимательской деятельности стали сфера спорта, индустрия красоты, парикмахерские и курьерские услуги, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных и кондиционерных систем, деятельность в области права, а также дополнительное образование детей и взрослых.

Специалисты кадрового центра оказывают комплексное сопровождение на всех этапах реализации предпринимательской инициативы, включая подбор перспективного вида деятельности с учетом рынка труда, разработку бизнес-плана, содействие в регистрации самозанятого или ИП, подготовку документов для получения государственного финансирования.