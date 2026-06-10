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Иркутский кадровый центр обработал более 850 запросов по открытию бизнеса - РИА Новости, 10.06.2026
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Твой бизнес
 
12:35 10.06.2026
Иркутский кадровый центр обработал более 850 запросов по открытию бизнеса

Иркутский кадровый центр помог свыше 850 людям по вопросам открытия бизнеса

© iStock.com / ljubaphotoМужчина подписывает документы в офисе
Мужчина подписывает документы в офисе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / ljubaphoto
Мужчина подписывает документы в офисе
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Кадровый центр Иркутской области "Работа России" оказал с начала года консультационную поддержку более 850 жителям по вопросам организации предпринимательской деятельности и регистрации в качестве самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона.
Финансовую поддержку на открытие дела в размере 96 тысяч рублей получили 19 граждан, которые уже приступили к реализации бизнес-проектов.
Наиболее востребованными направлениями для начала предпринимательской деятельности стали сфера спорта, индустрия красоты, парикмахерские и курьерские услуги, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных и кондиционерных систем, деятельность в области права, а также дополнительное образование детей и взрослых.
Специалисты кадрового центра оказывают комплексное сопровождение на всех этапах реализации предпринимательской инициативы, включая подбор перспективного вида деятельности с учетом рынка труда, разработку бизнес-плана, содействие в регистрации самозанятого или ИП, подготовку документов для получения государственного финансирования.
"Поддержка предпринимательской инициативы граждан является одним из приоритетных направлений деятельности кадрового центра. Мы оказываем не только финансовую помощь, но и предоставляем профессиональное сопровождение на этапе запуска бизнеса, что значительно повышает шансы на успешную реализацию проектов", – отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков, его слова приводит пресс-служба.
 
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