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Источник: Россия проголосовала против антииранского решения в совете МАГАТЭ - РИА Новости, 10.06.2026
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17:36 10.06.2026 (обновлено: 17:53 10.06.2026)
Источник: Россия проголосовала против антииранского решения в совете МАГАТЭ

Россия, КНР и Нигер проголосовали против антииранской резолюции в совете МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции на Совете МАГАТЭ.
  • 21 страна проголосовала за принятие антииранской резолюции, еще 10 воздержались.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции на Совете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, заявил РИА Новости источник.
Уточняется, что МАГАТЭ приняло антииранскую резолюцию.
"Россия, Китай и Нигер выступили против, 21 страна проголосовала за, еще 10 воздержались", - уточнил собеседник агентства.
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