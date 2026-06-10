Источник: Россия проголосовала против антииранского решения в совете МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции на Совете МАГАТЭ.
- 21 страна проголосовала за принятие антииранской резолюции, еще 10 воздержались.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции на Совете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, заявил РИА Новости источник.
Уточняется, что МАГАТЭ приняло антииранскую резолюцию.
"Россия, Китай и Нигер выступили против, 21 страна проголосовала за, еще 10 воздержались", - уточнил собеседник агентства.