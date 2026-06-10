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Ситуация с Ираном может привести к возобновлению конфликта, заявил Гутерреш - РИА Новости, 10.06.2026
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17:26 10.06.2026 (обновлено: 17:32 10.06.2026)
Ситуация с Ираном может привести к возобновлению конфликта, заявил Гутерреш

Гутерреш: ситуация с Ираном может привести к возобновлению конфликта

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гутерреш выразил беспокойство, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к полномасштабному возобновлению конфликта.
  • Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на сбитие вертолета Apache, а Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
ООН, 10 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду выразил беспокойство, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке после обмена ударами между США и Ираном может привести к полномасштабному возобновлению конфликта.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.
"На этой неделе атаки стали масштабнее, а ситуация еще больше ухудшилась. Я глубоко обеспокоен тем, что это может привести к полномасштабному возобновлению конфликта", - сказал Гутерреш в ходе заседания совбеза ООН.
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