Ситуация с Ираном может привести к возобновлению конфликта, заявил Гутерреш

Краткий пересказ от РИА ИИ Гутерреш выразил беспокойство, что ситуация на Ближнем Востоке может привести к полномасштабному возобновлению конфликта.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на сбитие вертолета Apache, а Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.

ООН, 10 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду выразил беспокойство, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке после обмена ударами между США и Ираном может привести к полномасштабному возобновлению конфликта.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 10 июня сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили вертолет Apache. Как утверждает CENTCOM, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке.