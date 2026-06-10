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Военное командование Ирана заявило об атаке на несколько американских баз - РИА Новости, 10.06.2026
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04:21 10.06.2026 (обновлено: 04:32 10.06.2026)
Военное командование Ирана заявило об атаке на несколько американских баз

ВС Ирана атаковали несколько американских баз в регионе

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что в ответ на удары США иранская армия атаковала несколько американских баз в регионе, сообщает телеканал Press TV.
"В ответ на агрессию... несколько баз США в регионе подверглись мощной атаке со стороны героической армии Исламской Республики Иран и храбрых воинов Корпуса стражей исламской революции", - говорится в заявлении штаба, которое приводит телеканал.
"Армии США следует знать, что если она повторит любую агрессию против Исламской Республики Иран, то по выбранным целям в регионе будут нанесены более серьезные и обширные удары", - говорится в заявлении.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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