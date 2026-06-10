Зиновьева рассказала о поддержке инвесторов в Московской области

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Каждый инвестор в Подмосковье получает поддержку регионального инвестиционного блока и сопровождение на каждом этапе, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Каждый инвестор, приходящий для работы в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы оказывать поддержку предпринимателям — это подбор локации, предоставление мер поддержки, помощь в решении возникающих сложностей, а в дальнейшем и выход на экспортные рынки", — приводит слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В регионе располагаются шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Также в Подмосковье действует широкий перечень субсидий, льготные кредиты и поручительства.