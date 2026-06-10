Рейтинг@Mail.ru
Зиновьева рассказала о поддержке инвесторов в Московской области - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:23 10.06.2026
Зиновьева рассказала о поддержке инвесторов в Московской области

Екатерина Зиновьева рассказала о поддержке инвесторов в Московской области

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Каждый инвестор в Подмосковье получает поддержку регионального инвестиционного блока и сопровождение на каждом этапе, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
"Каждый инвестор, приходящий для работы в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы оказывать поддержку предпринимателям — это подбор локации, предоставление мер поддержки, помощь в решении возникающих сложностей, а в дальнейшем и выход на экспортные рынки", — приводит слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В регионе располагаются шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Также в Подмосковье действует широкий перечень субсидий, льготные кредиты и поручительства.
Зиновьева добавила, что площадки Московской области выбирают для реализации инвестпроектов в самых разных областях: фармацевтика, электроника, косметика и другие.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала