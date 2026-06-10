Инфляция в России на 8 июня составила 5,5 процента в годовом выражении

Краткий пересказ от РИА ИИ Инфляция в России на 8 июня составила 5,5% в годовом выражении.

За период со 2 по 8 июня зафиксирован рост цен на продовольственные товары на 0,23%, на непродовольственные товары — на 0,16%, в сфере наблюдаемых услуг — на 0,24%.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 8 июня составила 5,5% в годовом выражении против 5,33% на 1 июня, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В документе министерства указано, что оценка инфляции на 1 июня уточнена с учетом выхода 10 июня отчетных данных Росстата за май - с 5,39% до 5,33%.

На продовольственные товары за период со 2 по 8 июня был зафиксирован рост цен на 0,23%. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, на остальные продукты питания - на 0,04%.