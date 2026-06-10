Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России на 8 июня составила 5,5 процента в годовом выражении - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 10.06.2026
Инфляция в России на 8 июня составила 5,5 процента в годовом выражении

МЭР: инфляция в России на 8 июня составила 5,5% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляция в России на 8 июня составила 5,5% в годовом выражении.
  • За период со 2 по 8 июня зафиксирован рост цен на продовольственные товары на 0,23%, на непродовольственные товары — на 0,16%, в сфере наблюдаемых услуг — на 0,24%.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инфляция в России на 8 июня составила 5,5% в годовом выражении против 5,33% на 1 июня, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе министерства указано, что оценка инфляции на 1 июня уточнена с учетом выхода 10 июня отчетных данных Росстата за май - с 5,39% до 5,33%.
На продовольственные товары за период со 2 по 8 июня был зафиксирован рост цен на 0,23%. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, на остальные продукты питания - на 0,04%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,16%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,24%.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Экономика России развивается стабильно и устойчиво, заявил Медведев
9 июня, 13:27
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала