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Врач-инфекционист рассказала, как защититься от хантавируса - РИА Новости, 10.06.2026
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03:29 10.06.2026 (обновлено: 03:30 10.06.2026)
Врач-инфекционист рассказала, как защититься от хантавируса

Инфекционист Минакова назвала соблюдение гигиены ОСНОВНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ХАНТАВИРУСА

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Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основная защита от хантавируса — это соблюдение гигиены, борьба с грызунами и дезинфекция помещений.
  • В настоящее время в мире нет широкодоступной и универсальной лицензированной вакцины против всех видов хантавируса.
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Основная защита от хантавируса – это соблюдение гигиены, борьба с грызунами и дезинфекция помещений, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Поскольку специфическая профилактика, то есть вакцинация, в большинстве стран отсутствует, основная защита от хантавирусного легочного синдрома и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) — соблюдение гигиены, борьба с грызунами и дезинфекция помещений с использованием бытовых средств", - сказала собеседница агентства.
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Эксперт отметила, что в настоящее время в мире нет широкодоступной и универсальной лицензированной вакцины против всех видов хантавируса. Инактивированные вакцины для отдельных штаммов ограниченно применяются только в Китае и Южной Корее.
Она добавила, что хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
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