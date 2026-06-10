Врач-инфекционист рассказала, как защититься от хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основная защита от хантавируса — это соблюдение гигиены, борьба с грызунами и дезинфекция помещений.
- В настоящее время в мире нет широкодоступной и универсальной лицензированной вакцины против всех видов хантавируса.
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Основная защита от хантавируса – это соблюдение гигиены, борьба с грызунами и дезинфекция помещений, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Поскольку специфическая профилактика, то есть вакцинация, в большинстве стран отсутствует, основная защита от хантавирусного легочного синдрома и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) — соблюдение гигиены, борьба с грызунами и дезинфекция помещений с использованием бытовых средств", - сказала собеседница агентства.
Эксперт отметила, что в настоящее время в мире нет широкодоступной и универсальной лицензированной вакцины против всех видов хантавируса. Инактивированные вакцины для отдельных штаммов ограниченно применяются только в Китае и Южной Корее.
Она добавила, что хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.