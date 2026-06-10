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Спикер парламента Грузии рассказал об антироссийском ультиматуме ЕС - РИА Новости, 10.06.2026
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12:31 10.06.2026 (обновлено: 13:10 10.06.2026)
Спикер парламента Грузии рассказал об антироссийском ультиматуме ЕС

Папуашвили: ЕС требует от Грузии ввести санкции против РФ в обмен на безвиз

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима.
  • Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не намерен принимать решения, которые могут привести к экономическим и политическим последствиям для страны.
ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости. Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
"Нам говорят: введите санкции против России — покончите с собой, если хотите безвизовый режим. Если мы уничтожим себя и разрушим страну, кто тогда будет ездить в Европу без виз? Нас подталкивают к разрушению собственной страны", — сказал он журналистам.
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По словам политика, Тбилиси не пойдет на меры, грозящие экономическими и политическими последствиями, только ради сохранения безвизового режима с ЕС.
"Страну мы не можем разрушить из-за того, что Брюссель сегодня хочет превратить визу в политическое оружие", — подчеркнул спикер парламента.
Он добавил, что Евросоюз сам нарушил международные обязательства, введя ограничения для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а затем дополнил механизм приостановки безвизового режима политическими критериями, которых раньше не было.
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