Спикер парламента Грузии рассказал об антироссийском ультиматуме ЕС

ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости. Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Он добавил, что Евросоюз сам нарушил международные обязательства, введя ограничения для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а затем дополнил механизм приостановки безвизового режима политическими критериями, которых раньше не было.