Спикер парламента Грузии рассказал об антироссийском ультиматуме ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима.
- Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не намерен принимать решения, которые могут привести к экономическим и политическим последствиям для страны.
ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости. Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По словам политика, Тбилиси не пойдет на меры, грозящие экономическими и политическими последствиями, только ради сохранения безвизового режима с ЕС.
"Страну мы не можем разрушить из-за того, что Брюссель сегодня хочет превратить визу в политическое оружие", — подчеркнул спикер парламента.
Он добавил, что Евросоюз сам нарушил международные обязательства, введя ограничения для обладателей грузинских дипломатических паспортов, а затем дополнил механизм приостановки безвизового режима политическими критериями, которых раньше не было.