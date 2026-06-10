Ульянов: Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская сторона считает важной объективную оценку событий вокруг Ирана, данную главой секретариата МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Ситуация с осуществлением гарантий в Иране стала результатом агрессии США и Израиля против ядерных объектов ИРИ, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Российская сторона приветствует проверку на АЭС «Бушер» 1–3 июня, которая подтверждает готовность Ирана к дальнейшей работе с агентством.

ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Российская сторона считает важным, что глава секретариата МАГАТЭ Рафаэль Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В понедельник в Вене начался совет управляющих МАГАТЭ , который будет проходить до 12 июня включительно.

"Ознакомились с докладом гендиректора об осуществлении соглашения о гарантиях в Иране . Считаем важным, что глава секретариата агентства попытался дать объективную оценку событиям последнего года", - сказал он, выступая на совете управляющих МАГАТЭ в среду.

Дипломат пояснил, что из доклада главы агентства отчетливо следует, что "ситуация с осуществлением гарантий в Иране возникла не "из воздуха", а стала прямым результатом двух волн неспровоцированной незаконной агрессии США Израиля против ядерных объектов ИРИ", находящихся под гарантиями МАГАТЭ, включая четыре прямых удара по периметру АЭС "Бушер " 17, 24, 27 марта и 4 апреля.

Причем, как подчеркнул постпред, новый виток американо-израильской агрессии, начавшийся 28 февраля, свел на нет даже "тот скромный, но важный прогресс", который был зафиксирован в предыдущем ежеквартальном докладе гендиректора к мартовской сессии совета управляющих.

Тогда, как напомнил Ульянов , агентство провело проверочные мероприятия на всех не затронутых ударами ядерных объектах в Иране. "После второй волны ударов рассчитывать не приходится даже на это. В этой связи мы приветствуем прошедшую, несмотря на обстоятельства, проверку на АЭС "Бушер" 1-3 июня. Это подтверждает готовность Ирана к дальнейшей работе с агентством", - заключил постпред РФ

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.