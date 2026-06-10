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Ульянов: Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана - РИА Новости, 10.06.2026
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22:02 10.06.2026
Ульянов: Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана

Ульянов: РФ отметила попытку Гросси объективно оценить ситуацию вокруг Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона считает важной объективную оценку событий вокруг Ирана, данную главой секретариата МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
  • Ситуация с осуществлением гарантий в Иране стала результатом агрессии США и Израиля против ядерных объектов ИРИ, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.
  • Российская сторона приветствует проверку на АЭС «Бушер» 1–3 июня, которая подтверждает готовность Ирана к дальнейшей работе с агентством.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Российская сторона считает важным, что глава секретариата МАГАТЭ Рафаэль Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В понедельник в Вене начался совет управляющих МАГАТЭ, который будет проходить до 12 июня включительно.
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"Ознакомились с докладом гендиректора об осуществлении соглашения о гарантиях в Иране. Считаем важным, что глава секретариата агентства попытался дать объективную оценку событиям последнего года", - сказал он, выступая на совете управляющих МАГАТЭ в среду.
Дипломат пояснил, что из доклада главы агентства отчетливо следует, что "ситуация с осуществлением гарантий в Иране возникла не "из воздуха", а стала прямым результатом двух волн неспровоцированной незаконной агрессии США и Израиля против ядерных объектов ИРИ", находящихся под гарантиями МАГАТЭ, включая четыре прямых удара по периметру АЭС "Бушер" 17, 24, 27 марта и 4 апреля.
Причем, как подчеркнул постпред, новый виток американо-израильской агрессии, начавшийся 28 февраля, свел на нет даже "тот скромный, но важный прогресс", который был зафиксирован в предыдущем ежеквартальном докладе гендиректора к мартовской сессии совета управляющих.
Тогда, как напомнил Ульянов, агентство провело проверочные мероприятия на всех не затронутых ударами ядерных объектах в Иране. "После второй волны ударов рассчитывать не приходится даже на это. В этой связи мы приветствуем прошедшую, несмотря на обстоятельства, проверку на АЭС "Бушер" 1-3 июня. Это подтверждает готовность Ирана к дальнейшей работе с агентством", - заключил постпред РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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В миреИранСШАРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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