Путин подписал закон о единой цифровой платформе "ГосТех"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о создании и работе информационных систем на единой технологической платформе «ГосТех».

Участниками платформы «ГосТех» могут быть органы власти, государственные внебюджетные фонды, а также коммерческие и некоммерческие организации, если их допустят по решению правительственной комиссии.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года, и уже существующая платформа «ГосТех» после этой даты будет считаться созданной по новому закону.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы создания и работы государственных, муниципальных и иных информационных систем на единой технологической платформе "ГосТех".

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Платформа будет объединять информационные технологии, базы данных, программные и аппаратные средства. Участники платформы смогут использовать их для создания и развития своих информационных систем.

Участниками платформы, согласно закону, могут быть федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также коммерческие и некоммерческие организации, если их допустят по решению правительственной комиссии.

Заключать с участниками соглашения о предоставлении компонентов платформы, а также контролировать их исполнение будет Минцифры РФ . При этом правительство РФ сможет передать отдельные полномочия специально определенной организации.

Закон также устанавливает требования для владельцев компонентов платформы: они должны быть российскими юрлицами под контролем РФ, региона, муниципалитета или гражданина России. Правительство вправе вводить дополнительные требования.

Закон не будет распространяться на системы, содержащие гостайну, служебную тайну в области обороны, а также сведения о защищаемых лицах и мерах госзащиты.