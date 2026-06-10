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Путин подписал закон о единой цифровой платформе "ГосТех" - РИА Новости, 10.06.2026
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16:15 10.06.2026

Путин подписал закон о единой цифровой платформе "ГосТех"

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о создании и работе информационных систем на единой технологической платформе «ГосТех».
  • Участниками платформы «ГосТех» могут быть органы власти, государственные внебюджетные фонды, а также коммерческие и некоммерческие организации, если их допустят по решению правительственной комиссии.
  • Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года, и уже существующая платформа «ГосТех» после этой даты будет считаться созданной по новому закону.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы создания и работы государственных, муниципальных и иных информационных систем на единой технологической платформе "ГосТех".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Платформа будет объединять информационные технологии, базы данных, программные и аппаратные средства. Участники платформы смогут использовать их для создания и развития своих информационных систем.
Участниками платформы, согласно закону, могут быть федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также коммерческие и некоммерческие организации, если их допустят по решению правительственной комиссии.
Заключать с участниками соглашения о предоставлении компонентов платформы, а также контролировать их исполнение будет Минцифры РФ. При этом правительство РФ сможет передать отдельные полномочия специально определенной организации.
Закон также устанавливает требования для владельцев компонентов платформы: они должны быть российскими юрлицами под контролем РФ, региона, муниципалитета или гражданина России. Правительство вправе вводить дополнительные требования.
Закон не будет распространяться на системы, содержащие гостайну, служебную тайну в области обороны, а также сведения о защищаемых лицах и мерах госзащиты.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года. При этом уже существующая платформа "ГосТех" после этой даты будет считаться созданной по новому закону.
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