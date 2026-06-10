Рейтинг@Mail.ru
"Захотели воевать". Решение Германии против России поразило Запад - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 10.06.2026
"Захотели воевать". Решение Германии против России поразило Запад

Мема раскритиковал Германию за предоставление Украине боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", заявил, что решение Германии предоставить Украине боеприпасы демонстрирует ее враждебное отношение к России.
  • Политик назвал милитаризацию самой Германии опасной для всей Европы.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Решение Германии предоставить Украине десятки тысяч боеприпасов показывает, насколько она ненавидит Россию, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Берлин воссоединили под обещанием больше не проявлять враждебности по отношению к России. Сегодня в Германии по отношению к ней набирают силу как враждебность, так и нацизм. В прошлый раз, когда немцы захотели повоевать, это закончилось плачевно", — написал он в социальной сети X.

Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Это безумие". Во Франции сделали тревожное заявление о России
Вчера, 13:02
Как отметил финский политик, ФРГ становится самой милитаризованной страной в регионе после Украины.
«
"Это опасно для всей Европы", — подчеркнул Мема
Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин планирует выделить дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
СМИ раскрыли новый план Британии в отношении Украины
Вчера, 12:07
 
В миреГерманияРоссияБорис ПисториусВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала