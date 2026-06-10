Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", заявил, что решение Германии предоставить Украине боеприпасы демонстрирует ее враждебное отношение к России.
- Политик назвал милитаризацию самой Германии опасной для всей Европы.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Решение Германии предоставить Украине десятки тысяч боеприпасов показывает, насколько она ненавидит Россию, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
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"Берлин воссоединили под обещанием больше не проявлять враждебности по отношению к России. Сегодня в Германии по отношению к ней набирают силу как враждебность, так и нацизм. В прошлый раз, когда немцы захотели повоевать, это закончилось плачевно", — написал он в социальной сети X.
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"Это опасно для всей Европы", — подчеркнул Мема
Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин планирует выделить дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы
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