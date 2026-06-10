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"Берлин воссоединили под обещанием больше не проявлять враждебности по отношению к России. Сегодня в Германии по отношению к ней набирают силу как враждебность, так и нацизм. В прошлый раз, когда немцы захотели повоевать, это закончилось плачевно", — написал он в социальной сети X.