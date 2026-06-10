ГЕНИЧЕСК, 10 июн – РИА Новости. Кареты скорой помощи и автомобили общественного транспорта не могут проехать из Геническа в населенные пункты Арабатской стрелки из-за удара Киевских боевиков по соединяющему Арабатскую стрелку и материк мосту, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Киевский режим и его западные хозяева вновь продемонстрировали свою террористическую сущность. Из-за удара киевских боевиков по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, возникли проблемы с проездом не только у общественного городского транспорта, но и у карет скорой помощи. Они не могут проехать к своим пациентам в Генической Горке и в других населенных пунктах", - сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.