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Из Геническа в Арабатскую стрелку не могут проехать кареты скорой помощи - РИА Новости, 10.06.2026
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07:27 10.06.2026
Из Геническа в Арабатскую стрелку не могут проехать кареты скорой помощи

Скорые не могут проехать на Арабатскую стрелку из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за удара по мосту, соединяющему Арабатскую стрелку с материком, кареты скорой помощи и автомобили общественного транспорта не могут проехать из Геническа в населенные пункты Арабатской стрелки.
  • Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что проблема решается, и экстренные службы работают на месте.
  • Рано утром в среду был нанесен удар по мосту со стороны боевиков киевского режима.
ГЕНИЧЕСК, 10 июн – РИА Новости. Кареты скорой помощи и автомобили общественного транспорта не могут проехать из Геническа в населенные пункты Арабатской стрелки из-за удара Киевских боевиков по соединяющему Арабатскую стрелку и материк мосту, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что движение из Геническа на Арабатскую стрелку было временно перекрыто после попытки ракетной атаки со стороны ВСУ в Херсонской области
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"Киевский режим и его западные хозяева вновь продемонстрировали свою террористическую сущность. Из-за удара киевских боевиков по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, возникли проблемы с проездом не только у общественного городского транспорта, но и у карет скорой помощи. Они не могут проехать к своим пациентам в Генической Горке и в других населенных пунктах", - сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
По словам собеседника агентства, в данный момент проблема решается.
"На месте работают экстренные службы", - сказал пресс-секретарь.
Удар по мосту был нанесен боевиками киевского режима рано утром в среду.
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