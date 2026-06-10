"Нижний Новгород" продлил контракт с Гараниным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб "Нижний Новгород" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Гараниным.
- Он возглавляет команду с апреля и под его руководством клуб занял 15-е место в таблице и покинул состав участников Российской премьер-лиги.
- Новое соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2026/27, в его штаб войдут новые помощники и специалисты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Нижний Новгород" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Гараниным, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Гаранин возглавляет команду с апреля, тогда он сменил в должности белоруса Алексея Шпилевского. Под его руководством клуб занял 15-е место в таблице и покинул состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"По итогам серии консультаций и собеседований с другими кандидатами, руководством футбольного клуба "Нижний Новгород" было принято решение о продлении контракта с Вадимом Гараниным, а также его тренерским штабом", - говорится в сообщении.
Соглашение с 55-летним Гараниным рассчитано до конца сезона-2026/27. В его тренерский штаб войдут помощники Дмитрий Комбаров и Алексей Гусев, тренеры по физической подготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит, тренер по вратарям Евгений Костенко, аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.
Штаб по истечении контрактов покинули помощник Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич.