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"Нижний Новгород" продлил контракт с Гараниным - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
14:54 10.06.2026
"Нижний Новгород" продлил контракт с Гараниным

Гаранин продолжит работу в качестве главного тренера клуба "Нижний Новгород"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный тренер Вадим Гаранин
Футбольный тренер Вадим Гаранин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Футбольный тренер Вадим Гаранин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб "Нижний Новгород" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Гараниным.
  • Он возглавляет команду с апреля и под его руководством клуб занял 15-е место в таблице и покинул состав участников Российской премьер-лиги.
  • Новое соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2026/27, в его штаб войдут новые помощники и специалисты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Нижний Новгород" продлил соглашение с главным тренером Вадимом Гараниным, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Гаранин возглавляет команду с апреля, тогда он сменил в должности белоруса Алексея Шпилевского. Под его руководством клуб занял 15-е место в таблице и покинул состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ).
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"По итогам серии консультаций и собеседований с другими кандидатами, руководством футбольного клуба "Нижний Новгород" было принято решение о продлении контракта с Вадимом Гараниным, а также его тренерским штабом", - говорится в сообщении.
Соглашение с 55-летним Гараниным рассчитано до конца сезона-2026/27. В его тренерский штаб войдут помощники Дмитрий Комбаров и Алексей Гусев, тренеры по физической подготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит, тренер по вратарям Евгений Костенко, аналитик Игорь Стебенев и видеооператор Иван Бурмистров.
Штаб по истечении контрактов покинули помощник Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич.
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