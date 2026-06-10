Масалитин обратил внимание на отпускное настроение игроков сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
- Валерий Масалитин считает, что игроки национальной команды находились в отпускном настроении.
- По его мнению, такие игры идут в обременение команде, которая не готовится к международным турнирам.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин, комментируя результаты товарищеских матчей сборной России по футболу, заявил РИА Новости, что игроки национальной команды находились в отпускном настроении.
Сборная России во вторник в Калининграде обыграла команду Тринидада и Тобаго (3:0).
"Надо понимать, в какое время проводить подобные матчи. Команда не готовится к международным турнирам, у всех уже отпуск, половина залечивает травмы. Получается, что такие игры идут в обременение. Игроки же общаются со своими одноклубниками, те наверняка говорят: "Мы на Мальдивах уже отдыхаем", присылают фотографии", - сказал Масалитин.
"Психологически команде никуда готовиться не надо. Конечно, если бы были чемпионаты Европы и мира, тогда нужен был бы определенный цикл, где закладывалось бы физические состояние, проходили технико-тактические занятия, стандарты и так далее. Конечно, хотелось бы и команды соперников видеть посильнее, чтобы понимать, на каком уровне мы находимся", - добавил он.