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Масалитин обратил внимание на отпускное настроение игроков сборной России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
18:03 10.06.2026 (обновлено: 18:28 10.06.2026)
Масалитин обратил внимание на отпускное настроение игроков сборной России

Масалитин о товарищеских играх сборной России: у всех отпускное настроение

© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"Валерий Масалитин
Валерий Масалитин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"
Валерий Масалитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
  • Валерий Масалитин считает, что игроки национальной команды находились в отпускном настроении.
  • По его мнению, такие игры идут в обременение команде, которая не готовится к международным турнирам.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин, комментируя результаты товарищеских матчей сборной России по футболу, заявил РИА Новости, что игроки национальной команды находились в отпускном настроении.
Сборная России во вторник в Калининграде обыграла команду Тринидада и Тобаго (3:0).
"Надо понимать, в какое время проводить подобные матчи. Команда не готовится к международным турнирам, у всех уже отпуск, половина залечивает травмы. Получается, что такие игры идут в обременение. Игроки же общаются со своими одноклубниками, те наверняка говорят: "Мы на Мальдивах уже отдыхаем", присылают фотографии", - сказал Масалитин.
"Психологически команде никуда готовиться не надо. Конечно, если бы были чемпионаты Европы и мира, тогда нужен был бы определенный цикл, где закладывалось бы физические состояние, проходили технико-тактические занятия, стандарты и так далее. Конечно, хотелось бы и команды соперников видеть посильнее, чтобы понимать, на каком уровне мы находимся", - добавил он.
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